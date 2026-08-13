El grave problema de salud que V de BTS reveló en plena gira mundial

Según relató el artista, la situación se agravó durante el período en que cumplió con el servicio militar obligatorio, entre 2023 y 2025.

Kim Tae-hyung, conocido mundialmente como V, integrante de BTS, reveló durante una transmisión para sus seguidores que enfrenta una considerable disminución auditiva en su oído derecho.

La confesión se produjo mientras el grupo surcoreano se encuentra nuevamente sobre los escenarios con una gira internacional que contempla una próxima visita a Chile.

Durante la conversación, realizada junto a Jungkook a través de Weverse, V explicó que existe una marcada diferencia entre ambos oídos. “Si por este oído escucho 100, por este otro solo escucho 30”, comentó el cantante, dando cuenta de la dificultad que experimenta actualmente.

Según relató el artista, la situación se agravó durante el período en que cumplió con el servicio militar obligatorio, entre 2023 y 2025. En ese momento, incluso llegó a atribuir los síntomas a una cuestión relacionada con su fortaleza mental, debido a las condiciones propias del entrenamiento. Sin embargo, actualmente mantiene controles médicos y consume medicamentos de manera regular.

V de BTS no entregó detalles sobre un diagnóstico específico ni explicó cuál sería el origen de esta pérdida auditiva.

Su declaración ocurre mientras BTS desarrolla la gira “Arirang World Tour”, con presentaciones que han marcado el retorno del conjunto después de que sus siete integrantes finalizaran sus respectivas obligaciones militares.

El regreso tampoco ha estado completamente libre de dificultades físicas. Durante el concierto que BTS ofreció en Seúl en marzo, RM debió presentarse con un tobillo enyesado luego de sufrir una lesión durante un ensayo. Mientras tanto, el grupo continúa con su agenda internacional y tiene programada una presentación en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, antes de continuar con las siguientes fechas de su recorrido mundial.

La gira contempla además una parada en Chile durante octubre, instancia en la que los seguidores locales podrán volver a ver al septeto surcoreano reunido sobre el escenario tras varios años de espera.