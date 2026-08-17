“Me preocuparía porque te quieran ver”: la dura reacción de Icardi a dichos de Benja Vicuña sobre sus hijos

El futbolista argentino acusó al actor chileno de hacerse la víctima y dijo que tras sus palabras “hay algo que no cierra”.

INSTAGRAM.

El futbolista argentino Mauro Icardi reaccionó con un duro mensaje en redes sociales a los dichos de Benjamín Vicuña sobre lo mucho que extraña a sus hijos menores, Magnolia y Amancio, desde que hace más de un año se fueron a vivir a Turquía con su madre, María Eugenia China Suárez, y su actual pareja, el ex seleccionado trasandino.

En un programa del canal Telefe, el actor chileno manifestó que “existen miles de formas de paternar. Evidentemente, el día a día es fundamental y me ha pasado en momentos de mi vida que he trabajado un montón”.

“Pero la situación hoy es que mis hijos están a más de 14 mil kilómetros y yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. O sea, eso no me lo puede robar nadie, el amor“, sostuvo Vicuña, quien ha cuestionado públicamente el que su expareja diga que sus hijos llaman “papá” a Icardi.

La dura respuesta de Icardi a las palabras de Benja Vicuña

Horas después, y a través de su cuenta en Instagram, Mauro Icardi respondió con dureza a los dichos de Benja Vicuña y aseguró que el actor chileno se hace “la víctima”.

“Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra…“, comenzó su mensaje el futbolista.

“Yo, más que preocuparme porque alguien pueda robarte el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver“, añadió.

A continuación planteó que “hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro“.

“Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película“, cuestionó la actual pareja de la China Suárez.

En la parte final de su posteo, el futbolista posteó: “Dudoso, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas”.