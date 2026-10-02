Quiroz reconoce que declaración sobre la parafina “no fue la mejor” pero recalcó que “los datos son los datos”

El secretario de Estado tuvo que salir a explicar sus dichos a raíz del revuelo que causaron.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a sus polémicos dichos sobre la parafina luego del último informe de ENAP, el cual dio cuenta de una importante alza en su precio.

Desde este jueves, dicho combustible sufrió un aumento de 281,8 pesos por litro en el marco de lo que fue la quinta alza consecutiva. El secretario de Estado atribuyó esto a un tema estacional, puesto que a esta altura del año “nadie consume parafina, porque a estas temperaturas la verdad es que el consumo es mínimo“.

Ante el revuelo que causó su declaración, en conversación con Radio Infinita, el titular de Hacienda reconoció que “creo que no fue la mejor”. Sin embargo, recalcó que “los datos son los datos“.

“El 94% de la parafina se consume hasta septiembre y el resto del año, los otros seis meses, se consume solo un 1% por mes, aproximadamente promedio”, precisó.

En esa misma línea, Quiroz quiso recordar que “el fondo de estabilización de precios de la parafina sigue funcionando, por lo que la parafina sigue teniendo un subsidio del orden de 280$/lt por litro. Entonces la parafina ha subido, pero el Estado sigue haciendo un esfuerzo por contener esa alza”, cerró.