Todos los detalles del conflicto que habría quebrado para siempre la relación de Tini Stoessel con su padre

Una auditoría indaga el manejo del patrimonio de la cantante, el cual durante 15 años fue manejado por su padre, Alejandro.

En abril de 2024, Tini Stoessel lanzó el single Pa, dedicado a su padre Alejandro Stoessel y que retrataba el difícil momento que atravesó debido a la enfermedad que lo tuvo al borde de la muerte.

Más de dos años después, la relación entre ambos se habría quebrado por completo y todo por dinero.

Durante 15 años, Alejandro Stoessel representó a su hija, manejando el patrimonio que acumuló desde que alcanzó la fama al protagonizar Violetta. Hace tres meses dejó dicho rol, lo que la llevó a revisar, con un nuevo equipo, sus bienes, lo que la llevó a enterarse que tiene cero poder sobre todo el dinero que ha ganado a lo largo de su carrera.

Según dio cuenta el medio Infobae, la intérprete trasandina logró confirmar que no tiene participación ni control sobre las empresas que gestionan sus ingresos derivados de su música, imagen, contratos comerciales y espectáculos.

Esto quedó al descubierto gracias a una auditoría privada que encargó con el fin de poder revisar su situación patrimonial y las sociedades vinculadas con su carrera, las cuales hasta hace tres meses las manejaba su padre.

Según Clarín, estas sociedades que Tini no maneja están a nombre de Alejandro Stoessel y del hermano de la cantante, Francisco. Según le explicaron, con esto querían protegerla de posibles demandas judiciales.

Incluso, la auditoría reveló que estas empresas también cerraron contratos, los cuales producirán ingresos en los próximos años gracias a compromisos discográficos. Sin embargo, la artista no podría recibir las utilidades debido a que no las maneja personalmente.

La investigación que llevan a cabo los nuevos abogados de Tini Stoessel buscan determinar si durante el periodo en el que su padre manejó su patrimonio ocurrió algún tipo de irregularidad. Por lo mismo, no descartan posibles acciones judiciales de confirmarse la existencia de delitos como estafa, fraude o administración fraudulenta.