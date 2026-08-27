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Más de 50 panaderías, bakeries y conversatorios: así será el regreso de Pan Comido al MUT

El evento se realizará el sábado 29 y domingo 30 de agosto y espera recibir a más de 15 mil visitantes durante las dos jornadas.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

Después de convocar a cerca de 10 mil personas en su primera edición en 2025, el encuentro de pan y bollería Pan Comido regresa al Mercado Urbano Tobalaba (MUT) con una versión ampliada que reunirá durante dos días a algunas de las panaderías, bakeries y proyectos artesanales más destacados del país.

El evento tiene la misión de poner en valor la cultura del pan, sus oficios y todo el ecosistema que los rodea: queserías, charcuterías, cafés de especialidad, aceites de oliva, vinos, destilados, conservas y otros productos que históricamente han acompañado al pan en la mesa.

Este año la cita será el sábado 29 y domingo 30 de agosto, en el cuarto piso de MUT, donde medio centenar de expositores ocuparán más de 600 m² en los que se desarrollarán conversatorios, charlas y degustaciones, además de una variada oferta de opciones para comer en el lugar, como panes de masa madre, croissants, café de especialidad, quesos artesanales, charcutería, vinos y más.

“Queremos mostrar el gran momento que vive hoy la panadería y la cultura del pan en Chile. Que las personas prueben no solo buenos panes y bollería, sino también todo el universo que los acompaña desde siempre: quesos, charcutería, café, vinos y pequeños productores de todo tipo”, explica Pamela Wallace, de Estudio G·W·A, cocreadores junto a MUT del evento.

El encuentro propone mirar a este alimento desde otra perspectiva: como patrimonio e identidad.

Entre los participantes estarán La Popular Pizza y Pan, Pan León, Mirlo, Madeleine, Gaia, Soho Extra Virgen Store, The Coffee, La Chica de Humo, La Cooka, By María, Quesería Cucumides, Herencia de Campo, Café Altura y Destilados Quintal, además de decenas de panaderías, bakeries y productores artesanales.

La programación contempla conversatorios y charlas populares sobre panadería y bollería, como masa madre, fermentación, oficios y tradición panadera. Y, además, incluye un ciclo de podcast ya disponibles en las plataformas de MUT, con panaderos, cocineros y especialistas para hablar sobre la cultura del pan en Chile.

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