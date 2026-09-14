Un medicamento y fentanilo: la hipótesis de la muerte de Hayden Panettiere que toma fuerza

La investigación ha arrojado nuevas pistas al punto que la DEA se sumó para confirmar lo que sería la causa que provocó su deceso.

La investigación por la muerte de la actriz Hayden Panettiere arrojó una nueva arista que cada vez toma fuerza respecto a cuál sería la causa de su deceso el pasado 16 de agosto.

El portal TMZ consignó que fuentes policiales postularon que la actriz habría consumido una pastilla de oxicodona, la cual habría estado adulterada con fentanilo.

A raíz de esta hipótesis, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) estaría tras la pista de la persona que le vendió el medicamento en el mercado negro de Los Ángeles.

La autopsia que se le practicó a Hayden Panettiere tras su muerte arrojó que no sufrió traumas por lo que se descartó la participación de terceros, pero no se pudo establecer una causa de muerte oficial. Por lo mismo las autoridades siguen a la espera del informe toxicológico que pueda esclarecer si consumió alguna sustancia letal.

La hipótesis respecto a la posibilidad de que dicha pastilla le haya quitado la vida a la actriz se condice con los problemas de abusos de sustancias que tenía y de los cuales habló en diversas oportunidades. Incluso los abordó en su libro This Is Me: A Reckoning, el cual publicó hace unos meses.