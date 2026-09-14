Qué se sabe de la explosión de una camioneta que ingresó a una zona minada en la frontera chilena con Perú

El Ministerio Público informó que el hecho ocurrió a última hora de la noche del domingo, “a la altura del hito 16 fronterizo con Perú”.

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Detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), con el apoyo de efectivos de Ejército, están investigando la explosión de una camioneta en el sector de la frontera con Perú, tras ingresar a un área minada.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, el hecho ocurrió a última hora de la noche del domingo, “a la altura del hito 16 fronterizo con Perú“.

En su reporte sobre el tema, la Delegación Presidencial Regional detalló que la explosión se registró a eso de las 23:30 horas.

No hay informe de víctimas tras la explosión de la camioneta

“Hasta ahora no es posible informar por heridos o fallecidos“, precisó la autoridad regional, la que aseguró que el camino está “correctamente señalizado, cerrado con alambre y señalética internacional sobre la existencia de ese campo minado en el lugar“.

Respecto de lo ocurrido, indicó que “operadores de cámaras de la SIFRON advirtieron una explosión en el sector Hito 16, evidenciando que la camioneta estaba en llamas, por lo que se procede a activar los protocolos para que un dron térmico comenzara a rastrear el sector”.

En su último informe sobre la explosión de la camioneta en las inmediaciones de la frontera con Perú, se ratificó que por el momento se desconoce cuántas personas se trasladaban en el vehículo.