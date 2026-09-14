Fiestas Patrias: cómo funcionará el comercio los días 18 y 19 de septiembre

Por tratarse de feriados obligatorios e irrenunciables, durante esos dos días gran parte de los locales comerciales permanecerán cerrados.

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Sin ninguna posibilidad de sumar el día 17 al feriado por Fiestas Patrias, los chilenos se aprestan para comenzar a festejar en las fondas y ramadas este viernes 18, el primero de los dos feriados obligatorios e irrenunciables.

No obstante, de acuerdo con lo establecido por la Dirección del Trabajo, el término de la jornada laboral durante el jueves 17 se fijó a más tardar a las 21:00 horas, aunque aquello no implica que todos los establecimientos deban atender público hasta esa hora.

De hecho, la repartición confirmó que los locales comerciales y supermercados pueden establecer cierres anticipados para permitir que sus trabajadores terminen sus labores dentro del horario establecido por la normativa.

Los locales autorizados para abrir en Fiestas Patrias

Precisamente, por tratarse de feriados obligatorios e irrenunciables, durante los dos días de Fiestas Patrias gran parte de los locales comerciales permanecerán cerrados.

En dicha condición se encontrarán los supermercados, las grandes tiendas, los malls y buena parte de los establecimientos de este tipo en el territorio nacional.

Sin embargo, existen excepciones y algunos locales sí podrán abrir durante los días festivos, como restaurantes y diversos establecimientos de entretenimiento, entre ellos cines, teatros, pubs, discotecas y casinos.

Además, están habilitadas para funcionar las estaciones de servicio y los locales asociados a ellas, así como farmacias de urgencia y aquellas que estén de turno.

También podrán atender al público los pequeños comercios, con la obligación de que sean atendidos exclusivamente por sus dueños o familiares.

La Dirección del Trabajo detalló que no otorgar el descanso obligatorio correspondiente al 18 y 19 de septiembre puede derivar en multas de entre 5 y 20 UTM por cada trabajador afectado.