Los datos de Spotify muestran un fuerte aumento de las reproducciones de música folclórica durante las semanas previas a Fiestas Patrias.

La cueca alcanza su mayor nivel de reproducciones en Spotify durante la temporada de Fiestas Patrias 2026, con algunas canciones que concentran hasta el 87% de sus streams anuales entre agosto y septiembre.

El comportamiento evidencia el marcado carácter estacional que tiene la música folclórica chilena y cómo el Dieciocho modifica los hábitos de escucha.

Las cinco cuecas que arrasan en Spotify durante las Fiestas Patrias 2026

Entre los temas con mayor cantidad de reproducciones durante este período destacan “Te Amo en Silencio” y “A Tu Lado”, de Entremares, ambas con más de 9 millones de streams acumulados en agosto y septiembre desde 2023.

A ellas se suman canciones tradicionales como “El Guatón Loyola”, “Te Miro la Cara y Me Da Sed”, de Los Hermanos Campos, y “La Consentida”, presente además en interpretaciones de distintos artistas.

El fenómeno también se extiende a las listas de reproducción dedicadas al género. Una de las playlists de cueca más escuchadas registró cerca de 952 mil reproducciones durante los últimos 28 días y supera los 40 mil seguidores, mientras que Spotify mantiene entre sus selecciones oficiales la playlist “Grandes Cuecas”, con una recopilación de canciones representativas del género.

El aumento de audiencia resulta aún más evidente en algunos intérpretes: Los Hermanos Campos multiplican por 40 sus reproducciones habituales en septiembre, mientras que Hugo Lagos lo hace por 39. En casos como Po Patiri y Trío Añoranzas, el incremento llega a entre 50 y 88 veces respecto de sus niveles habituales.

Según los datos entregados, ninguno de estos artistas publicó un álbum durante agosto o septiembre en el período analizado, por lo que el alza está asociada al consumo estacional de música chilena durante las Fiestas Patrias.