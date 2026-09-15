Fiscalía informa hallazgo de restos aparentemente humanos tras explosión en Arica

La Fiscalía informó el hallazgo de restos aparentemente humanos en las inmediaciones de la camioneta que explotó tras activar dos minas en un sector fronterizo de Arica.

Los vestigios fueron levantados durante las diligencias realizadas por personal del Ejército y derivados al Servicio Médico Legal (SML), donde serán sometidos a peritajes para establecer su origen.

La fiscal jefa de la Fiscalía de Frontera Arica, Paulina Brito, explicó que “durante todo el día de ayer se siguieron realizando diligencias en el sitio de suceso, y por parte de personal del Ejército se levantaron restos aparentemente humanos, los cuales fueron remitidos al Servicio Médico Legal“.

En esa línea, precisó que “de acuerdo a las pericias que se realicen, se podrán confirmar si esto corresponden a restos humanos”.

Respecto de las indagatorias, la persecutora señaló que se busca reconstruir el recorrido de la camioneta, identificar a sus propietarios y establecer los vínculos con las personas que ingresaron al país el domingo y con quien habría salido de Chile cerca de las 23:40 horas.

También se investiga el eventual traslado de especies y la salida por un paso no habilitado, además de la revisión de registros de cámaras de los complejos fronterizos Chacalluta y Santa Rosa, en Perú.

En tanto, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, subprefecto Julio Ceballos Rodríguez, indicó que “tanto personal de la PDI como personal del Ejército, específicamente del Departamento de Eliminación de Artefactos Explosivos, lograron extraer desde las inmediaciones del vehículo siniestrado cierto material, el cual fue remitido hasta dependencias del Servicio Médico Legal para efectuar el periraje respectivo en la búsqueda de elementos óseos o biológicos que pudieran determinar la presencia de una persona que haya sido víctima en el siniestro ocurrido el día de ayer”.

Las diligencias también contemplan el análisis de cámaras y antecedentes que permitan establecer la identidad de él o los ocupantes del vehículo.