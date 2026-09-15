La Moneda modificará reglamento de Ley de Seguridad Municipal para evitar “interpretaciones equívocas”

“Agradecemos a los municipios que nos han hecho ver esta redacción, que puede dar espacio a interpretaciones equívocas”, destacó Martín Arrau.

La Moneda reaccionó a la molestia de los alcaldes del país por el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, donde uno de sus artículos apunta a la cesación del cargo para los jefes comunales, lo cual sería inconstitucional.

Ante la controversia, dese el Ejecutivo anunciaron que realizarán ajustes a la redacción del reglamento para así evitar “interpretaciones equívocas”.

Esto, ya que la Ley de Seguridad Municipal consigna que “le corresponderá a la municipalidad, previo a proceder a la designación del director de seguridad pública o del nombramiento de los inspectores de seguridad municipal, verificar los requisitos” para su designación.

En caso de que no se concrete, la disposición indica: “La infracción a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a una sanción administrativa, de conformidad con lo establecido en la ley N° 18.883, pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo dispuesta en el literal c) del inciso primero del artículo 60 de la ley N° 18.695″.

Frente a la controversia, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, relató que el reglamento de la nueva ley “se ha conversado con varias oficinas de municipios”, tras “un trabajo previo muy importante por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito”.

“Lo que hace es simplemente remitir a una ley ciertos casos que estaban en la ley, y lo remite a la ley: qué pasa si es que no se cumple o si se cumplen ciertas cosas”, agregó.

Para evitar eventuales efectos contraproducentes de la aplicación de la ley, el ministro Arrau anunció que “vamos a tomar todos esos espacios para hacer las clarificaciones para evitar este tipo de malentendido. Así que agradecemos a los municipios que nos han hecho ver esta redacción, que puede dar espacio a interpretaciones equívocas”.

Martín Arrau tranquilizó al mundo municipal al recalcar que “bajo ningún punto estamos creando sanciones que no existan de manera legal vía reglamentaria, ya que si uno lee el texto, lo único que hace es remitir a una ley. Haremos los ajustes correspondientes para evitar estas malas interpretaciones”.