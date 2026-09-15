Diputada Ossandón y alza de cesantía: “Este gobierno va a tener que empezar a mirar todo lo que hizo Piñera”

“Si bien este es un gobierno diferente, va a tener que mirar la experiencia que existió y que resultó”, indicó la parlamentaria RN.

La diputada Ximena Ossandón (RN) se refirió a la crisis de cesantía que enfrenta el Gobierno de José Antonio Kast, en cuyo último trimestre móvil llegó a 9,5%, por lo que hizo un llamado a replicar lo realizado por la administración de Sebastián Piñera.

Luego del anuncio realizado por el presidente Kast, que precisó que trabajarán en un plan de “emergencia laboral”, la parlamentaria oficialista declaró a EmolTV que “tenemos que ver por qué hemos llegado a esto”.

“Tenemos que tomar medidas a corto, mediano y largo plazo, y veo que el ministro Tomás Rau está muy ocupado en esta materia, porque yo soy parte de la comisión de Trabajo y estamos viendo cómo hacer desde el mundo legislativo al menos, cambios para que se vuelva a apoyar la reactivación económica, pero tenemos que pasar un tiempo, tal vez con medidas como las que tomó el ex presidente Piñera”, puntualizó la diputada Ossandón.

Ante el panorama económico que enfrenta el actual Gobierno, Ossandón instó a “este Gobierno va a tener que empezar a mirar todo lo que hizo Piñera en su época, justamente en la pandemia y post pandemia, cuando él puso subsidios directos justamente para mantener y terminar generando empleo”.

“Si bien este es un gobierno diferente, va a tener que mirar la experiencia que existió y que resultó, no hace mucho tiempo, porque la situación está igual o ese minuto, porque nosotros no hemos vivido ningún terremoto, ninguna pandemia que las que les tocó al ex presidente Piñera”, sentenció Ximena Ossandón.