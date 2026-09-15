Hijo de Julia Chuñil es formalizado por maltrato y amenazas a adulto mayor por querer robarle la pensión

Troncoso Chuñil se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la actualidad, tras ser acusado del parricidio de su madre, robo con intimidación e inhumación ilegal.

Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, y su primo Cristóbal Troncoso Painehual fueron formalizados por el Juzgado de Garantía de Los Lagos por maltrato habitual y amenazas contra un adulto mayor de 90 años.

Troncoso Chuñil se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la actualidad, tras ser acusado del parricidio de su madre, robo con intimidación e inhumación ilegal.

Según consignó el Diario Austral, la Fiscalía dio cuenta que el individuo habría agredido al adulto mayor, que vivía en la casa de Julia Chuñil al momento de su desaparición, para intentar robarle su pensión de $200 mil.

En la audiencia de formalización, se informó que Javier Troncoso agredió en numerosas ocasiones a la víctima, tras la declaración del propio afectado y otros testigos, en compañía de su primo.

Ante esto, el Poder Judicial fijó el plazo de investigación en 75 días, además de establecer las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma periódica en Carabineros para Cristóbal Troncoso Painehual.