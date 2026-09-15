Ciclorfina, la droga que es 10 veces más potente que el fentanilo y que tiene en alerta a EE.UU.

El compuesto fue detectado en San Francisco y las autoridades investigan su presencia en pastillas falsificadas.

La muerte de un adolescente de 16 años en San Francisco, Estados Unidos, encendió las alertas por la aparición de ciclorfina, un opioide sintético que, según estimaciones del Departamento de Salud Pública de la ciudad, puede ser aproximadamente 10 veces más potente que el fentanilo.

El compuesto fue detectado en el organismo del menor, quien habría consumido pastillas falsificadas que contenían esta sustancia.

El caso se registró en abril y derivó en una investigación para determinar el origen de los medicamentos ingeridos por el adolescente.

Ciclorfina, la droga que es 10 veces más potente que el fentanilo

En tanto, las autoridades sanitarias de San Francisco advirtieron que las pastillas falsificadas pueden tener una apariencia similar a medicamentos de prescripción, pero contener opioides sintéticos y otras sustancias potencialmente letales.

Las pesquisas también permitieron identificar una red dedicada a la comercialización de medicamentos adulterados. Tras una serie de diligencias y compras controladas, la policía realizó operativos en septiembre que terminaron con cuatro personas detenidas y la incautación de más de 20 mil comprimidos que aparentaban ser Xanax, oxicodona e hidrocodona, además de fentanilo y otras drogas.

Uno de los principales riesgos asociados a la ciclorfina es que puede encontrarse mezclada con otras sustancias sin que el consumidor conozca su presencia. El Departamento de Salud Pública de San Francisco señaló además que el compuesto no es detectable mediante las tiras utilizadas para identificar fentanilo, lo que dificulta advertir su presencia antes del consumo.

El caso se suma a la preocupación de las autoridades estadounidenses por la aparición de nuevos opioides sintéticos dentro del mercado ilegal de drogas.

Asimismo, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas mantiene programas de vigilancia sobre sustancias emergentes y sus efectos en distintas comunidades del país.