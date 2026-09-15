Falleció a los 85 años: la premiada obra y carrera del cineasta Patricio Guzmán

Según reportaron diversos medios, el documentalista perdió la vida a raíz de un paro cardiorrespiratorio en un hospital de París.

CINETECA NACIONAL.

Durante la mañana de este martes se confirmó el fallecimiento de Patricio Guzmán a los 85 años, destacado cineasta nacional.

Según reportaron diversos medios como Cooperativa, el chileno perdió la vida a raíz de un paro cardiorrespiratorio en un hospital de París, en Francia. Su círculo más cercano aseguró que llevaba unos tres años aquejado de una enfermedad, la cual no se especificó.

Con su muerte, Patricio Guzmán deja atrás una elogiada y premiada carrera en el cine documental, con títulos que hoy, incluso, son utilizados como material educativo en colegios y universadades, tales como La Batalla de Chile (1975-1979).

Se suman también obras como Nostalgia de la Luz (2010), El Botón de Nácar (2015) y La Cordillera de los Sueños (2019). En 2020 visitó nuestro país para grabar el proceso constitucional que se llevaba a cabo en el país en medio de la pandemia, lo que resultó finalmente en Mi País Imaginario (2022).

Previo a comenzar dichas grabaciones, Patricio Guzmán conversó con EL DÍNAMO bajo un escenario en que tras el Plebiscito, habría triunfado el Apruebo y la instalación de la Convención Constitucional. Al respecto declaró que “la situación política de Chile es excepcional, es una situación que ha asombrado a todo el mundo”.

El documentalista también fue galardonado en diversas oportunidades. Se adjudicó un Oso de Plata de la Berlinale, un premio Goya y un Ojo Dorado de Cannes. En nuestro país obtuvo el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2023.