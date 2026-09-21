La lucha contra las adicciones de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford que falleció con solo 27 años

El modelo de 27 años perdió la vida mientras estaba internado en un centro de rehabilitación en Los Ángeles.

Presley Gerber, el único hijo de Cindy Crawford con el empresario Rande Gerber, falleció en las últimas horas, noticia que confirmó la propia familia.

Según lo que se conoce, el hombre de solo 27 años perdió la vida mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación en Los Ángeles. Pero la causa de su deceso no ha sido revelado, puesto que aún no se ha completado su autopsia.

A través de una declaración pública, dada a conocer por el representante de la familia, pidieron “privacidad durante este momento muy difícil y doloroso“.

Presley Gerber tuvo una vida marcada por las adicciones tanto al alcohol como a las drogas, contra la cual luchó durante años. Incluso en 2024 sufrió una sobredosis de fentanilo, la cual estuvo a punto de matarlo y quedó en coma durante varios días.

Ese mismo año reconoció tener una dependencia a los medicamentos, luego de que más de 15 psiquiatras decidieran recetárselos al no presentar un plan claro para su tratamiento.

En una entrevista con el podcast Studio 22, Gerber comentó que “tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades relacionadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer“.