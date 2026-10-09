En qué están los cabezas de cartel de Lollapalooza Chile 2027

Discos recién salidos o por editarse, récords de taquilla y regresos inesperados. A cinco meses de su paso por el Parque O’Higgins, repasamos el presente musical de quienes serán sus headliners.

Si algo tienen en común los diez nombres que encabezan Lollapalooza Chile 2027 —que se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O’Higgins— es que casi ninguno viene a vivir de la nostalgia: varios aterrizarán con discos publicados hace semanas o a punto de salir, y otros con giras que han roto récords.

Travis Scott: el récord y el disco que viene

El rapero de Houston llega como el hombre que redefinió la escala de un show de hip-hop. Su Circus Maximus Tour, construida en torno a Utopia (2023), cerró con cerca de 265 millones de dólares recaudados y unos 2,1 millones de entradas vendidas, según cifras de Billboard, lo que la convirtió en la gira más taquillera de la historia para un rapero solista. En julio de 2025 encabezó además JackBoys 2, el disco colectivo de su sello Cactus Jack, que debutó en el número uno del Billboard 200 con más de 230 mil unidades en su primera semana.

Lo que viene es aún más esperado: en agosto confirmó en redes que su nuevo álbum está en camino, trabajado junto a Mike Dean y Anthony Kilhoffer, dos de los arquitectos sonoros de Astroworld y Utopia. Aún no hay título ni fecha, pero todo indica que Santiago podría escuchar parte de ese material.

Charli xcx: la vida después de brat

Tras el fenómeno cultural de brat (2024), que le valió tres premios Grammy —incluido Mejor Álbum Dance/Electrónico—, la británica no se quedó quieta. En febrero de 2026 publicó la banda sonora de Cumbres Borrascosas, la adaptación de Emerald Fennell, y el 24 de julio lanzó Music, Fashion, Film, su séptimo disco de estudio, producido junto a A. G. Cook y Finn Keane. El álbum debutó en el número tres del Billboard 200 con 78 mil unidades, la mejor semana de estreno de toda su carrera, y alcanzó el primer lugar en el Reino Unido. Sencillos como Rock Music, con guitarras distorsionadas y autotune, marcan el nuevo giro.

The Killers y Brandon Flowers: el vaquero de Las Vegas

La banda viene de celebrar los 20 años de Hot Fuss con una residencia en el Colosseum del Caesars Palace de Las Vegas y shows en Australia, mientras prepara su octavo álbum, que Brandon Flowers anunció para 2027 y describió como “el mejor disco de The Killers”. En paralelo, el cantante se dio un gusto personal: el 21 de agosto publicó Thrasher, su primer disco solista en más de una década, grabado en el mítico RCA Studio A de Nashville y producido por Shawn Everett y Jonathan Rado. Es un vuelco hacia lo que él llama el country-western que escuchaba su padre. La crítica se dividió —The Guardian y NME le dieron cuatro estrellas; Rolling Stone fue bastante más severa—, y Flowers lo defendió en una gira por Norteamérica, Reino Unido e Irlanda que incluyó Austin City Limits. Para Chile, eso sí, viene con la banda completa y el repertorio de estadio.

David Guetta: del Mundial a Ibiza

El francés vive un año de consagración. En 2025 volvió a ser elegido el DJ número uno del mundo por la encuesta de DJ Mag, por quinta vez en su carrera. En 2026 publicó Save Me Tonight junto a Jennifer Lopez y, sobre todo, interpretó DNA (More Than a Game), himno oficial del Mundial 2026, junto a Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion y Ejae. Entre junio y octubre sostuvo su residencia de los lunes, F*** Me I’m Famous!, en Ushuaïa Ibiza, y en 2027 recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Queens of the Stone Age: una nueva era

Josh Homme no quiso repetir las esperas de otros tiempos. Tras In Times New Roman… (2023) y una gira interrumpida por problemas de salud, la banda grabó un set acústico en las catacumbas de París —publicado en 2025 como Alive in the Catacombs— y salió de gira con ese formato. Ahora prepara Perfecth, su noveno disco, que saldrá el 30 de octubre por Matador. Grabado en Sound City y producido por Homme y Michael Shuman, viene precedido por Easy Street, su primera colaboración en single (con Nikki Lane), Insignificant Other y Where the Goth Girls At?. Este año, además, acompañó a Foo Fighters en su gira norteamericana. El show en Santiago será, probablemente, uno de los primeros en Sudamérica con el nuevo material.

The Neighbourhood: el regreso

Después de cinco años de pausa, la banda californiana volvió en noviembre de 2025 con (((((ultraSOUND))))), un disco de producción despojada que la crítica leyó como una vuelta a sus raíces. A comienzos de 2026 sumó una edición deluxe y lanzó The Wourld Tour, que partió en marzo en Austin y recorrió Norteamérica, Europa, Oceanía, Asia y México. Lollapalooza será su reencuentro con el público chileno tras su paso por La Cúpula en 2019.

Rawayana: la banda latina del momento

Los venezolanos abrieron 2026 con ¿Dónde es el after?, un disco de 23 canciones con invitados como Manuel Turizo, Carín León, Grupo Frontera y Jowell & Randy, que debutó segundo en el ranking global de estrenos de Spotify. Hoy acumulan más de 1.700 millones de reproducciones y el álbum compite como Álbum del Año en los Latin Grammy, que se entregan el 12 de noviembre, donde se medirán con Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y Mon Laferte. A eso se suma una gira mundial que incluyó el Movistar Arena de Santiago y arenas de Madrid, Buenos Aires y Bogotá, y que este fin de año recorre Estados Unidos.

Fontaines D.C.: disco nuevo en una semana

Los irlandeses están en su punto más alto. Romance (2024) superó las 325 mil copias en el Reino Unido y alcanzó el disco de platino, y en 2025 llenaron el Finsbury Park de Londres ante 45 mil personas. Este año encabezaron los festivales de Reading & Leeds y anunciaron Dopamine Chamber, su quinto álbum, producido otra vez por James Ford, que se publica el 16 de octubre por XL Recordings con los adelantos Marianne y Tongue. Su gira de arenas europeas ya se agotó y tienen una extensa gira norteamericana para 2027.

sombr: de la pieza al Madison Square Garden

Es la historia más vertiginosa del cartel. El neoyorquino publicó en agosto de 2025 I Barely Know Her, que entró al top 10 del Billboard 200 y del ranking británico, con éxitos como back to friends y undressed, ambos en el top 20 del Hot 100. Fue nominado al Grammy como Mejor Artista Nuevo y en 2026 siguió sumando: Homewrecker llegó al puesto 16 del Hot 100 y luego vinieron Potential y My Body Isn’t Ready. Su primera gira de arenas, You Are the Reason Tour, partió en julio en Ciudad de México y terminará en noviembre con dos fechas en el Madison Square Garden.

The Prodigy: la rave sigue

Con Liam Howlett y Maxim al frente desde la muerte de Keith Flint en 2019, The Prodigy vive un nuevo impulso. Su gira de arenas por Reino Unido e Irlanda, en abril y mayo de 2026, se agotó en tiempo récord e incluyó dos noches en el OVO Arena Wembley, y en agosto montaron Warrior’s Dance, una serie de cuatro shows al aire libre con invitados como Carl Cox y Andy C. Howlett prometió además la primera música nueva del grupo desde No Tourists (2018), descrita por él mismo como “una rave jodidamente malvada”.