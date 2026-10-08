Lollapalooza Chile 2027 anuncia a Travis Scott, Charli XCX, The Killers y David Guetta entre los cabezas de cartel

La edición número 15 del festival se tomará el Parque O’Higgins el 12, 13 y 14 de marzo. Además de los headliners, vuelve el rock de Queens of the Stone Age y nuevos nombres con Geese, sombr, Raye, Slayyyter y Angine de Poitrine, quienes dibujan un festival que reparte su peso entre el pop, el rock, los nuevos sonidos, y una robusta armada chilena.

Lollapalooza Chile reveló el cartel de su edición 2027, la número 15 en 17 años de historia en el país. Entre el 12 y el 14 de marzo, el Parque O’Higgins recibirá a Travis Scott, Charli XCX, The Killers, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C., sombr y The Prodigy, los 10 nombres que encabezan un line-up que destaca por su equilibrio.

Ese es, quizás, el principal mérito de esta versión. Después de varias ediciones en que el trap y la música urbana marcaron el pulso del festival, el cartel 2027 muestra un giro evidente. Travis Scott, figura mayor del hip-hop global, encabeza la lista y será sin duda uno de los shows más convocantes, pero es prácticamente la única gran carta del género en la parte alta. El resto del peso se desplaza hacia las guitarras, el pop de autor y la electrónica.

Pop con filo

Si hay un nombre que resume el espíritu del cartel es Charli XCX. La británica, que tras el fenómeno de brat pasó de culto a referente masivo, es hoy una de las figuras más influyentes de la cultura pop, con premios BRIT y Grammy a cuestas y un impacto que se extiende a la moda y la estética visual de una generación. A su lado aparece Raye, la cantautora británica que arrasó en los BRIT y se convirtió en referente del R&B y el neo-soul contemporáneo con una voz que no necesita artificios.

Pero la apuesta más reveladora es sombr. El cantautor y productor estadounidense llega por primera vez a Chile tras meter su disco debut, I Barely Know Her, en el Top 10 de Billboard y obtener una nominación al Grammy 2026 como Mejor Artista Nuevo. Su presencia entre los diez cabezas de cartel, junto a nombres con décadas de carrera, es una señal clara de hacia dónde quiere mirar el festival. En la misma línea se suman Slayyyter, con su hyperpop provocador e hipnótico; Adéla, que ha hecho historia en las listas de Billboard; Lola Young y Malcolm Todd, voces de una generación que creció en las plataformas y que hoy llena escenarios.

El regreso de las guitarras

El rock vuelve a tener protagonismo real. The Killers llegan en plena madurez, respaldados por una extensa gira mundial y una reputación en vivo difícil de igualar. Queens of the Stone Age, una de las bandas más aclamadas sobre un escenario, trae consigo un repertorio que sigue siendo referencia ineludible del género, además de estar al borde de lanzar su nuevo disco. The Neighbourhood regresa tras cinco años lejos de los escenarios con (((((ultraSOUND))))), mientras Fontaines D.C. confirma su lugar como una de las agrupaciones más influyentes del postpunk actual. Además, resalta el debut de Die Spitz, banda femenina de rock pesado que ha deslumbrado en el último año.

Y en ese bloque hay una joya: Geese. La banda neoyorquina liderada por Cameron Winter se transformó en una de las grandes conversaciones del rock reciente con Getting Killed, un disco que la crítica celebró como uno de los más audaces de su generación. Verlos en Santiago, en el momento exacto de su despegue, es de esas oportunidades que los festivales rara vez ofrecen.

La vanguardia también tiene escenario

Pocos carteles de festivales masivos se atreven con algo como Angine de Poitrine. El dúo de Quebec, que toca enmascarado y construye un math rock microtonal con guitarras modificadas para producir notas que no existen en la escala occidental, pasó de rareza de nicho a fenómeno viral en cuestión de meses. Su inclusión es, probablemente, el gesto más arriesgado y estimulante del line-up.

A eso se suma TOMORA, el supergrupo electrónico que une a Tom Rowlands, fundador de The Chemical Brothers, con la noruega Aurora; la vigencia arrolladora de The Prodigy, que tras más de tres décadas sigue fusionando rave y rock como pocos; la masividad de David Guetta, pionero en llevar la cultura dance al pop de estadio; y la fusión caribeña y global de Rawayana, ganadores del Grammy y el Latin Grammy.

Chile en el centro de la música latina

La música chilena ocupa un lugar que va más allá de la cuota. El anuncio más emotivo es el reencuentro de Gondwana & Quique Neira, la formación detrás de himnos como «Felicidad», que convivirá con el pop de Francisca Valenzuela, Alex Anwandter y Javiera Mena, y con la fuerza hip-hop de Ana Tijoux. El cartel local se completa con Los Tetas, Hermanos Ilabaca, Catalina y Las Bordonas de Oro, DJ Raff, el legendario Congreso, Santa Feria y Leo Rey.

Entre otros artistas latinos destaca Cuarteto de Nos, banda uruguaya con gran arrastre en Chile.