Siete nombres revelación que no hay que perderse en Lollapalooza Chile 2027

Punk y heavy metal texano, rock neoyorquino de culto, la nueva voz del soul británico, una hija del grunge que encontró su propio camino, un músico alemán de electrónica que se unió a Nine Inch Nails y un dúo enmascarado que toca notas que no existen son de lo más relevante para descubrir antes y durante el festival.

Todo festival tiene dos carteles: el de las letras grandes, que vende entradas, y el de las letras chicas, donde suelen estar las sorpresas. Lollapalooza Chile 2027, que se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O’Higgins, no es la excepción. Detrás de Travis Scott, Charli xcx, The Killers, David Guetta y Queens of the Stone Age, aparece un grupo de artistas que vale la pena anotar desde ya en la agenda.

Geese: la banda que la crítica no deja de nombrar

Si hay un grupo de rock que concentró la conversación del último año, es este cuarteto de Nueva York formado en 2016, cuando sus integrantes aún estaban en el colegio. Getting Killed (2025), su tercer disco con sello, producido junto a Kenny Beats y editado por Partisan, fue elegido el mejor álbum del año por Stereogum y The New Yorker, y apareció en buena parte de los rankings de fin de año. Su líder, Cameron Winter, venía de sorprender con Heavy Metal (2024), un disco solista que funcionó como trampolín para toda la banda.

En 2026 Geese debutó en Saturday Night Live, pasó por Coachella, Primavera Sound, Lollapalooza Chicago y Reading & Leeds, y salió de gira por Norteamérica con el Getting Killed Again Tour. Su música mezcla el rock de garaje con la desmesura del soul y del rock clásico, siempre al borde del caos: en vivo, la banda no suena nunca igual dos veces.

Raye: la voz que rompió el molde

Raye ya no es una promesa: es una de las artistas más importantes de la música británica. Tras años peleando con su antiguo sello por el derecho a publicar su propio material, su debut independiente, My 21st Century Blues (2023), la llevó a ganar seis premios BRIT en una sola noche en 2024, un récord histórico. Este año confirmó su lugar con This Music May Contain Hope, publicado en marzo, que debutó en el número uno del Reino Unido —su primer disco en llegar ahí— y obtuvo un puntaje de 87 en Metacritic. Su sencillo Where Is My Husband! alcanzó el primer lugar en las listas británicas y el puesto 11 del Hot 100 estadounidense. Entre el R&B, el jazz, el soul y el pop de big band, Raye es, sobre todo, una cantante descomunal. Su show es de los que se recuerdan.

Angine de Poitrine: el fenómeno más extraño del año

Dos músicos con cabezas de papel maché, trajes de lunares y nombres imposibles —Khn y Klek—, tocando un math rock instrumental con una guitarra-bajo de doble mástil fabricada a mano y afinada en cuartos de tono: 24 notas por octava, el doble de la escala occidental. Así es Angine de Poitrine, dúo formado en 2019 en Saguenay, Quebec, que pasó de la escena experimental canadiense a fenómeno global gracias a una sesión de KEXP de casi media hora que acumuló millones de visitas en pocas semanas.

En abril de 2026 publicaron Vol. II, continuación de Vol. I (2024), que la crítica comparó con King Gizzard, Miles Davis y Genesis. Sin letras, con ritmos en compases como 17/4 y una precisión física que parece imposible, su presentación promete ser una de las experiencias más singulares del festival.

Die Spitz: la banda más pesada del festival

Cuatro amigas de Austin —Ava Schrobilgen, Eleanor Livingston, Kate Halter y Chloe de St. Aubin— que intercambian instrumentos en el escenario y tocan como si fuera la última vez. Die Spitz se formó en 2022, firmó con Third Man Records, el sello de Jack White, y en septiembre de 2025 publicó su debut, Something to Consume, producido por Will Yip, que Consequence incluyó entre los mejores discos del año. Spin las definió como “una de las bandas en vivo más alborotadas del planeta”.

Entre el punk, el grunge y el metal, Die Spitz ha abierto para Amyl and the Sniffers, Off! y Sleater-Kinney, y este año tocó en Coachella, en festivales europeos y junto a Foo Fighters en Liverpool. Es, probablemente, el show más ruidoso y urgente del cartel.

Violet Grohl: con nombre propio

Llevar el apellido Grohl puede ser una carga, pero Violet lo ha convertido en punto de partida. La hija mayor de Dave Grohl, nacida en 2006, creció sobre escenarios: cantó con los miembros sobrevivientes de Nirvana, participó en los homenajes a Taylor Hawkins y en 2025 interpretó “All Apologies” en la reunión de Nirvana para FireAid. Pero su carrera solista habla por sí sola. Tras los sencillos Thum y Applefish, en mayo de 2026 publicó Be Sweet to Me, su disco debut, producido por Justin Raisen, con The Breeders y PJ Harvey como referencias. Un rock alternativo de raíz noventera, con una voz que ya no necesita presentación familiar.

Julia Wolf: del dormitorio a las arenas

La neoyorquina Julia Wolf es otra de esas historias que nacieron en internet y terminaron en grandes escenarios. Su canción In My Room llegó al puesto 2 del ranking alternativo de Billboard y al 57 del Hot 100, con certificación de platino, y su disco Pressure (2025) la llevó hacia un pop alternativo más oscuro y guitarrero, comparado con Lorde y Caroline Polachek. Ha colaborado con Drake, Yeat, MGK —a quien acompañó en su gira Lost Americana— y John Summit, y en 2026 encabezó su propio Deep End World Tour por Norteamérica y Europa, con paradas en Lollapalooza Chicago y Reading & Leeds.

Boys Noize: un veterano con disco nuevo

No es un debutante, pero sí uno de los nombres más interesantes para quienes buscan la electrónica de pista sin concesiones. El alemán Alexander Ridha fundó en 2005 el sello Boysnoize Records, formó Dog Blood junto a Skrillex y ha trabajado con Frank Ocean, A$AP Rocky y Lady Gaga, con quien coescribió el éxito Rain on Me, ganador del Grammy. A comienzos de año lanzó Nine Inch Noize junto a Nine Inch Nails (con uno de los discos más aplaudidos de 2026) y el 6 de noviembre publicará 7LLVSION, su primer disco solista en cinco años, con invitados como Brutalismus 3000. Llegará a Santiago con material recién salido del estudio.