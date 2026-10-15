De Leo Rey a Ana Tijoux: la fiesta chilena que se vivirá en Lollapalooza 2027

El reencuentro de Gondwana con Quique Neira, el regreso de Los Tetas, los 20 años del debut de Javiera Mena y la llegada del exvocalista de La Noche marcan una delegación nacional que cruza generaciones y géneros.

Si algo dejó claro el anuncio del cartel de Lollapalooza Chile 2027 es que la música chilena no llega como relleno. Entre Travis Scott, Charli XCX y The Killers, el festival —que se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O’Higgins— armó una selección nacional que mezcla leyendas, figuras consolidadas con proyección internacional y nuevas generaciones. Y entre todos ellos, un nombre se robó la conversación apenas se publicó el afiche: Leo Rey.

Leo Rey: la gran novedad

Ningún otro artista del cartel, nacional o extranjero, generó tantas reacciones como él. Cecil Leonardo Leiva Reyes, nacido en 1979, fue la voz de La Noche entre 2005 y 2009, el grupo que llevó la cumbia romántica a todos los rincones del país con canciones como Que nadie se entere y Es el amor, himnos de fondas, matrimonios y fiestas de fin de año.

Su inclusión llega en el momento de mayor visibilidad de su carrera. Durante las Fiestas Patrias, su show en La Gran Fonda de Chile —en el mismo Parque O’Higgins— se volvió viral tras una frase dirigida a su excompañero Alexítico, con quien mantiene una larga disputa. En paralelo, sus seguidores impulsaron una campaña para llevarlo al Festival de Viña del Mar, que no prosperó. Fue Lollapalooza el que terminó abriéndole la puerta.

“Este cartel, más que histórico, ¡está terrible brígido!”, respondió el cantante en Instagram, citando una de sus frases más conocidas. En redes, los fanáticos ya piden que se cruce con Charli XCX en el backstage. Más allá del meme, la apuesta tiene sentido: Leo Rey lleva al festival la música popular que suena en cualquier celebración chilena y conecta a Lollapalooza con un público que pocas veces se siente interpelado por su cartel. Su show promete ser uno de los más masivos y coreados de la edición.

Gondwana & Quique Neira: un reencuentro a todo reggae

El otro gran titular nacional es la reunión de la formación más recordada del reggae chileno. Gondwana y Quique Neira, la voz detrás de clásicos como Felicidad y Sentimiento original, pasaron 23 años sin compartir escenario hasta que este año volvieron a encontrarse en el Festival REC de Concepción, ante más de 200 mil personas. Lo que se anunció como una única noche en el Estadio Bicentenario de La Florida terminó extendiéndose a México y Perú, con un concierto en Lima programado para noviembre. En el Parque O’Higgins, ese reencuentro tendrá su escenario más grande.

Ana Tijoux: la voz que trasciende fronteras

Referente del hip-hop latinoamericano y una de las artistas chilenas con mayor reconocimiento internacional, Ana Tijoux llega con el repertorio de Vida (2024), su primer disco en una década, un trabajo más íntimo y afectivo que no abandona la mirada crítica que la hizo conocida con títulos como 1977 y Vengo. Este mes fue parte de la décima edición del festival Ruidosa, y en Lollapalooza será la principal representante del rap nacional en un cartel que, esta vez, le baja el volumen al trap.

Javiera Mena, Alex Anwandter y Francisca Valenzuela: pop de autor

El pop chileno de los últimos veinte años tiene tres nombres ineludibles, y los tres estarán en el festival. Javiera Mena celebra los 20 años de Esquemas juveniles, el disco que cambió el pop local, llegando a Lollapalooza con canciones como Sol de invierno y Al siguiente nivel. Por su parte, Alex Anwandter, hoy radicado en Nueva York, presenta el universo bailable de El diablo en el cuerpo, su disco más reciente, con colaboraciones de Julieta Venegas, Christina Rosenvinge y la propia Mena.

Francisca Valenzuela, en tanto, llega con material nuevo: en julio publicó Maldita, un disco de doce canciones producido junto a Francisco Victoria, inspirado en el posparto y el primer año de su hija, donde el piano vuelve al centro. Además, este mes celebró los diez años de Ruidosa, el festival que fundó para visibilizar a las mujeres en la música.

Congreso y Los Tetas: las raíces

Pocas bandas encarnan la historia de la música chilena como Congreso. Con más de 55 años de trayectoria, el grupo de Quilpué ha cruzado el folclor, el jazz y el rock progresivo con una obra que sigue siendo referencia. Su presencia en el Parque O’Higgins es, por sí misma, un acto de memoria. En la vereda del groove, Los Tetas vuelven al festival que en 2022 acogió su reencuentro. Hoy convertidos en dúo, con C-Funk y Rulo al frente, retomaron su camino con nueva música y la promesa de un funk clásico y moderno a la vez, cantado en español y con James Brown como faro.

Hermanos Ilabaca, Santaferia y Catalina y Las Bordonas de Oro

Pablo y Felipe Ilabaca, fundadores de Chancho en Piedra, llegan con su proyecto a dúo, que mezcla rock, funk, pop y soul con la nostalgia de la música popular chilena, mientras preparan su segundo disco. Santaferia aportará la cumbia con guitarras que convirtió sus shows en una fiesta multitudinaria, y Catalina y Las Bordonas de Oro llevarán los boleros y el folclor latinoamericano a un escenario donde rara vez se escuchan. Completa el bloque DJ Raff, uno de los productores clave de la electrónica y el hip-hop hechos en Chile.

La nueva generación

El cartel nacional también mira hacia adelante. Destacan Teodioteodio, sexteto santiaguino formado en 2022 que cruza poesía, spoken word y post-rock, y que en marzo publicó su debut, Echaremos el cielo abajo a patadas; Princesa Alba, una de las voces más escuchadas del pop urbano local; Javiera Electra; el pop-punk de Estoy Bien; Olivia García, que recientemente abrió para Zayn; y nombres de la escena urbana como Kuina y Lucky Brown.

Es una selección que, en lugar de apostar por una sola tendencia, retrata la diversidad de la música hecha en Chile: de la cumbia romántica al reggae, del rock progresivo al post-rock y del pop de autor al hip-hop.