“Es un acto de cobardía”: el duro descargo de Yamila Reyna tras audiencia telemática de Américo

La actriz cuestionó la ausencia presencial del cantante y denunció el desgaste emocional que le ha significado el proceso.

La actriz y comediante argentina, Yamila Reyna, expresó su indignación tras la audiencia realizada este jueves 29 de octubre en el Juzgado de Garantía de San Javier, en la Región del Maule, en el marco de la causa judicial que mantiene contra su expareja, el cantante Domingo Johnny Vega, más conocido como Américo.

Mientras ella acudió presencialmente al tribunal, el artista se conectó de manera telemática, situación que cuestionó al salir del recinto: “Es un acto de cobardía de él, una vez más”.

El duro descargo de Yamila Reyna tras audiencia telemática de Américo

Horas después, Yamila profundizó sus descargos a través de una historia de Instagram, donde manifestó el desgaste emocional que le ha provocado el proceso y la frustración que sintió durante la jornada. “Hoy viví un episodio, donde me sentí frustrada y completamente pasada a llevar en mis derechos”, escribió.

Además, sostuvo: “Después de tanto dolor, de tanta exposición y de un proceso emocionalmente desgastante, esta ausencia se siente como una nueva falta de respeto”.

En la misma publicación, Reyna recalcó que espera que su expareja asuma las responsabilidades correspondientes por los hechos que ha denunciado. “Porque pedir disculpas no borra el daño, pero hacerse responsable es lo mínimo que uno espera”, señaló.

Sus palabras se sumaron a las declaraciones que entregó ante la prensa, donde afirmó que el proceso ha sido “agobiante” y “denigrante”, y manifestó su decepción por el resultado de la audiencia: “Hoy esperaba que se haga justicia, no sucedió así”.

Asimismo, vinculó su decisión con la situación de otras mujeres que enfrentan experiencias similares: “Voy a continuar hasta el final por mi honra, por la dignidad que me robaron y por todas las mujeres que viven lo mismo que yo”.

La próxima audiencia quedó programada para el viernes 6 de noviembre. La causa se originó en una denuncia presentada por Reyna por presuntos hechos de violencia intrafamiliar relacionados con un episodio ocurrido en febrero de 2026.