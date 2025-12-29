Revelan cuál fue la recaudación final de la Teletón 2025

A casi un mes de que se llevara a cabo la cruzada solidaria, se superó con creces la cifra que se anunció la madrugada del 30 de noviembre y alcanzó más de $44 mil millones.

Teletón y Banco de Chile dieron a conocer el monto final de la recaudación de la campaña 2025, que este año conmemoró 47 años de historia y contó nuevamente con una maratón televisiva transmitida en cadena nacional, con su jornada de cierre de regreso en el Estadio Nacional.

Los aportes de millones de personas, familias, empresas y organizaciones de la sociedad civil en la cuenta 24.500-03 —realizados tanto en Chile como en el extranjero— permitieron que la campaña alcanzara y superara nuevamente su meta.

A las 01:45 horas del pasado domingo 30 de noviembre, la Teletón logró superar la meta establecida, alcanzando una recaudación de $44.253.268.546. Esta cifra representó un incremento cercano a $4 mil millones respecto del último cómputo de la edición 2024.

A casi un mes de ese momento, y una vez incorporados los aportes realizados a través de cajas auxiliares, cajas buzón y otros canales de Banco de Chile que no alcanzaron a ser contabilizados durante la transmisión, junto con la formalización de donaciones comprometidas durante el programa, la recaudación final de la campaña Teletón 2025 totalizó $50.202.554.528.

En el desglose de dicha cifra, las personas concentraron el 70% del total, mientras que las empresas representaron el 30% restante.

Con esto, más de 32 mil niñas, niños y jóvenes podrán continuar con su atención en los 14 institutos Teletón ubicados desde Arica a Aysén. Además, ya se preparan dos nuevos institutos en Rancagua y Chillán, que se sumarán a la red de atención.