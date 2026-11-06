Luis Gnecco asoma como nuevo agregado cultural de la embajada chilena en Londres

El actor se radicó Europa tras verse involucrado en un proceso judicial por violencia intrafamiliar en contra de su entonces pareja.

AGENCIA UNO

Luis Gnecco volverá a tener un acercamiento con la política, ya que aparece como el nuevo agregado cultural de la embajada chilena en Londres.

Según consignó El Mostrador, si bien la nominación del actor de Prófugos no ha sido oficializada, el embajador Diego Paulsen ya está al tanto de la situación.

Si bien participó en la campaña presidencial de Ignacio Briones en 2021, el nombre de Luis Gnecco no estaba vinculado a la derecha tradicional, a pesar de declararse contrario al gobierno de Gabriel Boric.

La llegada de Luis Gnecco a la embajada ha sido vista con recelo por parte del cuerpo diplomático, ya que durante su campaña presidencial, José Antonio Kast cuestionó el gasto fiscal en embajadas y que no se amplíe la planta del Servicio Exterior.

Junto con ello, se adelantó que la actual funcionaria en el cargo, que lo ocupa desde hace una década, seguirá prestando labores a la embajada en Londres, aunque se desconoce si seguirá bajo la misma figura o realizará otras tareas.

Gnecco está radicado en Europa tras verse involucrado en un caso de violencia intrafamiliar en contra de su entonces pareja, episodio por el cual fue formalizado en 2021, enfrentando un proceso abreviado por parte de la Fiscalía, que ofreció la suspensión condicional de la causa, aceptada por la víctima y obligando al actor a dejar el hogar de la mujer.