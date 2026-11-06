Cristián Monckeberg apunta al Segundo Piso de La Moneda: “No debería existir”

El ex ministro cuestionó que el equipo liderado por Alejandro Irarrázaval se presente como “un contrapeso” del Gabinete.

AGENCIA UNO

Cristián Monckeberg, ex presidente de RN, mostró una mirada crítica respecto al funcionamiento del Segundo Piso de La Moneda, a cargo de Alejandro Irarrázaval y Cristián Valenzuela, bajo el Gobierno de José Antonio Kast.

Monckeberg declaró a radio Cooperativa que “veo clarísimo que es importante ir haciendo un ajuste en el diseño político de la estructura de Gobierno”.

El ex ministro de Sebastián Piñera aseguró que “yo a Alejandro (Irarrázaval) no lo conozco, pero creo que el Segundo Piso, como está diseñado hoy día, no debería existir”.

El militante RN reconoció que es necesario que Presidencia tenga un equipo de asesores, pero “el Segundo Piso, como está pensado hoy día no está cumpliendo su función, porque es un gabinete paralelo y con tendencias. Eso no está bien pensado, no está bien diseñado”.

“Yo creo que de todas maneras tiene que existir un rol de asesores del Presidente, pero no pueden ser un contrapeso de los ministros, ya que tiene que haber un gabinete empoderado, (…) entonces hay que redefinir ese aspecto, que va más allá de Alejandro, a quien no conozco, por tanto, no me atrevo a evaluar ni a decir si lo está haciendo bien o mal”.

Cristián Monckeberg reiteró que respecto de la definición de tareas en La Moneda “está mal pelado el chancho desde su inicio”, y que los integrantes del Segundo Piso deben centrarse solamente en la “asesoría al Presidente para la buena conducción, para guiar, para tomar decisiones correctas”.