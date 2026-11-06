El terreno ubicado en Cerro Colorado con Alonso de Córdova pertenece al Serviu. La cartera presentó una querella por usurpación y anunció que coordinará el desalojo con Carabineros.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció que durante los próximos días se ejecutará el desalojo de un terreno del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), ubicado en Cerro Colorado con Alonso de Córdova, en Las Condes, y actualmente ocupado por personas vinculadas a la Federación de Tenis de Chile.

La medida se enmarca en una disputa por el control de las instalaciones, que el secretario de Estado calificó como una ocupación irregular.

Ministro Poduje ordena recuperar terreno del Serviu ocupado por grupo ligado a la Federación de Tenis

“Es una ocupación irregular”, sostuvo Poduje al referirse al caso, y agregó que “es una toma, que esté en Las Condes no quita esa condición”.

En paralelo, el Serviu presentó una querella por el delito de usurpación de terrenos, luego de que la cartera solicitara recuperar el inmueble. El ministro afirmó que se coordinará con Carabineros el retiro de las construcciones levantadas sin autorización, entre ellas un gimnasio, una caseta y oficinas.

La controversia involucra a Milovan Kegevic, quien fue elegido para presidir la Federación de Tenis en junio de 2026, pero posteriormente quedó inhabilitado por la Comisión de Elecciones, tras cuestionamientos relacionados con sus antecedentes universitarios. Desde la Federación señalaron que el recinto permanece “bajo control” del dirigente y de personas cercanas, pese a que la organización no reconoce a ese grupo como representante válido.

A través de un comunicado, la FETECH sostuvo que el directorio encabezado por Kegevic “nunca logró constituir válidamente un directorio, pues jamás reunió más de cuatro integrantes habilitados”.

Asimismo, apuntó a la “eventual falsificación de antecedentes universitarios, tanto de Kegevic como de quien actuó como su secretaria general, Valentina Marín”, y afirmó que el dirigente se ha negado a entregar las instalaciones, pese a los intentos de acercamiento.

Poduje, en tanto, aseguró que el predio pertenece al Serviu y que no existe autorización para mantener su ocupación ni para desarrollar actividades comerciales en él. “El predio es del SERVIU y no hay ningún tipo de autorización para que esas personas sigan ocupando y lucrando con ese terreno. Vamos a disponer de todos los equipos humanos y técnicos para poder ejecutar, junto a Carabineros, el desmonte de todas las construcciones que fueron hechas sobre este terreno sin permiso”, señaló.