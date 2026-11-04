Datavoz: 68% confía en el buen uso de los recursos que recauda la Teletón

El GPS Ciudadano de Datavoz dio cuenta de la confianza que existe en la cruzada solidaria, la cual aumenta aún más entre quienes siguen la transmisión de la campaña.

El GPS Ciudadano de Datavoz quiso dar cuenta de la percepción ciudadana que se tiene de la Teletón, a solo días de llevarse a cabo una nueva edición que buscará reunir más de $44 mil millones.

Los resultados reflejaron no solo una alta confianza en la cruzada solidaria, sino que también que la participación con aportes monetarios, la confianza en el uso de los recursos y el seguimiento de la campaña televisiva están estrechamente relacionados.

La encuesta, realizada durante el mes de septiembre, arrojó que el 71,9% señaló que alguien de su hogar realizó un aporte económico durante la última campaña, mientras que un 20,4% indica que no hubo contribuciones y un 7,7% no lo recuerda.

La confianza en la administración de los recursos también alcanza niveles mayoritariamente favorables: un 68,8% declaró tener “mucha” o “bastante confianza” en que los fondos recaudados son utilizados adecuadamente. De ese total, un 21,2% expresó “mucha confianza” y un 47,6% “bastante”. En contraste, un 26,8% manifiesta “poca confianza” y un 4,4% “ninguna”.

Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz, señaló que “la Teletón sigue despertando una enorme solidaridad, y lo interesante es que esa disposición a ayudar va de la mano con la confianza. Entre quienes señalan que en sus hogares se hicieron aportes, la confianza en el uso de los recursos es mucho mayor. Esto nos muestra que no se trata solo de donar, sino también de creer en lo que se está apoyando. Y esa confianza es uno de los grandes valores que una campaña como la Teletón necesita cuidar”.

Transmisión en TV vs aporte económico

Otro de los hallazgos que dejó el estudio de Datavoz es que pese a que solo un 37,5% declaró seguir “mucho” o “bastante” la transmisión de la Teletón, esa proporción aumentaba considerablemente entre quienes señalan que en su hogar se realizaron aportes económicos.

En este grupo, un 48,2% sigue mucho o bastante la transmisión, frente a solo un 9,8% entre quienes indican que no hubo aportes en su hogar.

La diferencia también se observa en la confianza. Entre quienes reportan aportes económicos, un 79,7% manifestó “mucha” o “bastante confianza” en la administración de los recursos de la Teletón. En cambio, entre quienes señalan que no hubo contribuciones, esa proporción alcanza un 40,9%.