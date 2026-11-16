Se acabó el misterio: Robert Pattinson es el nuevo James Bond

El actor protagonizará la 26ª cinta centrada en el agente secreto bajo la dirección de Denis Villeneuve.

Tras varios años de debates, rumores y especulaciones finalmente se confirmó que Robert Pattinson es el nuevo James Bond, convirtiéndose en el séptimo actor en interpretar al agente 007.

De esta forma se convertirá en el sucesor de Daniel Craig, quien protagonizó No Time To Die en 2021, cinta en la que el histórico personaje perdía la vida.

Ahora, Pattinson protagonizará la 26ª cinta centrada en el agente secreto reuniéndose con el director Denis Villeneuve, con quien recientemente trabajó en Dune: Part Three, que se estrena en diciembre.

En un comunicado, Robert Pattinson declaró que “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que te confíen el papel de 007 es el honor de tu vida“.

“Decir que este puesto es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo”, agregó.

De esta forma, el intérprete dejó en el camino a otros nombres que buscaban quedarse con el icónico personaje como Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult.

Pattinson cuenta con una vasta carrera en el cine y este año ya lo hemos visto en destacadas películas como The Drama, Primetime, entre otras. En diciembre llegará con Dune: Part Three y actualmente está rodando The Batman II.