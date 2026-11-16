Kast sella acuerdo con Vietnam y proyecta más inversión para regiones mineras y agrícolas

El mandatario también hizo énfasis en que el acuerdo incluye cooperación en temas de seguridad.

El Presidente José Antonio Kast y su homólogo vietnamita Tô Lâm acordaron este lunes elevar las relaciones bilaterales a una asociación estratégica, de manera de profundizar el intercambio comercial entre ambos países.

Desde Hanói, el mandatario hizo énfasis en las posibilidades que se abren para los productores chilenos. “Significa que si nuestros ministerios de Agricultura avanzan, nuestra carne de vacuno, cerdo y pollo tiene potencial de llegar a un mercado de 100 millones de personas. Eso es más trabajo en nuestros campos y en nuestras plantas”, afirmó

La minería también está entre las actividades que podrían beneficiarse del acuerdo, según proyectó Kast, pues ambos países trabajarán en un marco de mediano y largo plazo para el suministro de cobre y litio a Vietnam. “Eso es más inversión para las regiones mineras de nuestra nación”, adelantó.

Para facilitar el intercambio, el jefe de Estado mencionó la necesidad de conectar los puertos chilenos con los terminales asiáticos y reforzar la coordinación entre ProChile y su contraparte vietnamita. Asimismo detalló que la agenda conjunta incluye cooperación en seguridad. “El crimen organizado no respeta fronteras y hay que enfrentarlo con socios a ambos lados del océano“, planteó.

Kast también convocó a inversionistas vietnamitas a participar en la cumbre Choose Chile 2027 en marzo próximo. “Los esperamos con los brazos abiertos, con nuestras puertas abiertas a la inversión y al intercambio de tecnología y servicios”, invitó.