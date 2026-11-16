La exención de las contribuciones y el peso del trámite

La eficacia de la exención se jugará también en cuestiones tan concretas como enterarse a tiempo, acreditar la propiedad y poder corregir un formulario. De poco sirve reconocer el beneficio en la ley si quien reúne las condiciones termina pagando las contribuciones porque no pudo completar el trámite.

La Ley N.º 21.850 exime del pago de contribuciones a la vivienda principal de las personas de 65 años o más que cumplan los requisitos legales. La medida rige desde el 1 de enero de 2027 y prescinde de los topes de ingresos y de avalúo fiscal. En principio, parece fácil saber quién puede acogerse. El intríngulis aparece cuando hay que determinar si la forma en que se posee la vivienda permite obtener la exención y qué debe hacer el propietario para solicitarla.

La discusión viene de lejos. Uno de los antecedentes del impuesto territorial se remonta a 1853, aunque su estructura moderna se sistematizó en 1969 con la Ley N.º 17.235. Las contribuciones gravan el inmueble conforme a su avalúo fiscal, aún cuando la propiedad no genere ingreso alguno. De ahí la dificultad que enfrenta quien, después de jubilar, sigue viviendo en la misma casa con ingresos sensiblemente menores. La vivienda conserva su valor, pero ese valor no financia el pago del tributo. Varias iniciativas legales han querido solucionar esta deficiencia.

Ya en 1978, el Decreto Ley N.º 2.184 concedió, por ese año, una rebaja parcial a los pensionados que cumplían determinadas condiciones. En 2014, la Ley N.º 20.732 limitó el pago al 5% de los ingresos anuales de los adultos mayores que reunían sus requisitos. Con el tiempo, ese beneficio llegó a permitir rebajas del 50% o del 100%, según los ingresos y otras condiciones.

La discusión llegó incluso al terreno constitucional. En los años 1996, 2009, 2013 y 2024 se presentaron proyectos de reformas para consagrar en nuestra Carta Fundamental tal exención.

En octubre de 2025, el gobierno del presidente Boric planteó una medida más acotada. Si el alza del avalúo hacía que una persona mayor perdiera la rebaja, el pago de contribuciones quedaría limitado al 5% de sus ingresos.

Con la Ley N.º 21.850, la discusión pasa a cómo se aplica la exención. Pensemos en un matrimonio en que ambos cónyuges tienen 65 años o más, viven en la misma casa y poseen, cada uno, el 35% de los derechos. El 30% restante pertenece a un tercero. ¿Basta con que entre ambos reúnan el 70%? Según la regla general, todos los copropietarios deben ser personas naturales y al menos uno debe residir en la vivienda, reunir los demás requisitos y poseer por sí solo el 50% o más de los derechos. En este caso, ninguno alcanza ese porcentaje. La ley contempla un umbral del 25% para quien haya adquirido al menos esa participación por sucesión por causa de muerte de su cónyuge o conviviente civil y cumpla las demás condiciones.

Pensemos también en quien vive en el predio agrícola del que obtiene su sustento. Para los inmuebles de uso mixto, la ley exige que al menos la mitad de la superficie construida se destine a habitación. En un caso así, ¿cómo se acreditará qué construcciones se destinan a vivienda y cuáles a la explotación agrícola?

Aún cuando se cumplan los requisitos, queda el trámite. Para impetrar la exención es menester acreditar el dominio y que el inmueble constituye la residencia habitual. También se exige estar al día en los derechos de aseo municipal y en las contribuciones del año anterior correspondientes a esa vivienda. La ley exige una declaración jurada para identificar la vivienda principal y manifestar la voluntad de acogerse al beneficio. El SII informó que se puede presentar por internet o en sus oficinas y que, para acceder a la exención desde el 1 de enero de 2027, debe ingresarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026. También precisó que se presenta al solicitar el beneficio por primera vez y que luego este se renueva automáticamente mientras se mantengan los requisitos.

Aquí está, a mi juicio, la principal dificultad del trámite. ¿Qué ocurrirá si una persona presenta su declaración dentro de plazo, pero omite un antecedente que puede aportar después? ¿Desde cuándo podrá acceder quien cumple todos los requisitos y se entera del trámite en enero? Para quien vive de una pensión, que una corrección se acepte a tiempo puede significar la diferencia entre recibir el alivio esperado y tener que pagar una cuota para la que apenas tiene recursos.

La eficacia de la exención se jugará también en cuestiones tan concretas como enterarse a tiempo, acreditar la propiedad y poder corregir un formulario. De poco sirve reconocer el beneficio en la ley si quien reúne las condiciones termina pagando las contribuciones porque no pudo completar el trámite.