El quinteto de San Francisco tocará el 4 de noviembre de 2027 en el Parque Cerrillos, el mismo lugar donde se despidió del público chileno en 2015. Alice in Chains y Mastodon completan el cartel. La preventa para clientes del Banco de Chile parte el 23 de noviembre y la venta general, el 25, por PuntoTicket.

Faith No More vuelve a Chile, y vuelve al lugar exacto donde lo dejó. La banda liderada por Mike Patton confirmó que el 4 de noviembre de 2027 se presentará en el Parque Cerrillos, como parte del Faith No More South America Tour, la gira con la que regresa a los escenarios tras más de una década alejada del directo. Fue precisamente en Cerrillos, el 27 de septiembre de 2015, durante el festival Santiago Gets Louder, donde el grupo tocó por última vez en el país, en aquella ocasión presentando por primera vez en Chile las canciones de Sol Invictus, el disco que había marcado su vuelta a los estudios tras casi dos décadas.

Doce años después, el círculo se cierra en el mismo terreno. Y no viene solo: los actos de apertura estarán a cargo de Alice in Chains, uno de los nombres fundamentales del grunge de Seattle, y de Mastodon, la banda de Atlanta que redefinió el metal progresivo en los 2000. La gira, producida por 30e y Lotus, pasará además por São Paulo (28 de octubre), Curitiba (31 de octubre) y Buenos Aires (7 de noviembre).

Una historia que empezó en la Quinta Vergara

Pocas bandas extranjeras tienen con Chile una relación como la de Faith No More. Todo comenzó el 5 de febrero de 1991, cuando el grupo —recién llegado de Rock in Rio II y promocionando The Real Thing— se subió al escenario de la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar. Fue un choque cultural transmitido en cadena nacional: un Patton de 22 años que le dedicó “Edge of the World” a Myriam Hernández, que le agarró el trasero a Antonio Vodanovic y que dejó al jurado y a buena parte de la platea sin saber qué estaba pasando. El crítico Ítalo Passalacqua resumió el desconcierto con un célebre “Please, no more”. Pero entre los jóvenes que lo vieron por televisión, algo cambió para siempre.

Cuatro años más tarde, en septiembre de 1995, llegó la que quizás sea su noche más mítica en el país: el Monsters of Rock, en el Teatro Monumental (hoy Caupolicán), en un cartel encabezado por Ozzy Osbourne. Con King for a Day… Fool for a Lifetime bajo el brazo y Trey Spruance todavía en la guitarra, Faith No More enfrentó a un público metalero hostil que los recibió a escupitajos. Patton respondió con su propia artillería, y el episodio quedó grabado en la memoria colectiva del rock chileno; la banda lo seguiría recordando en escena años después.

El regreso y la Teletón

Tras su separación en 1998, Chile fue una de las paradas obligadas del reencuentro. En octubre de 2009 —once años después del quiebre y catorce desde su última visita— el grupo repletó el Teatro Caupolicán y luego el Estadio Bicentenario de La Florida.

Un año más tarde, Faith No More eligió Santiago para cerrar su gira de reunión, y en la víspera protagonizó uno de los momentos más insólitos de la televisión chilena: el 4 de diciembre de 2010 abrió el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional. Tocó “Midlife Crisis”, incluyó un homenaje a Violeta Parra con “Qué he sacado con quererte” y, al recibir la estatuilla de manos de Mario Kreutzberger, se despidió con un inolvidable “Gracias a ti, Don Corleone”. Al día siguiente, en La Florida y junto a Primus, ofreció lo que entonces se anunció como su último concierto.

No lo fue. En noviembre de 2011 la banda volvió para el festival Maquinaria, donde interpretó King for a Day completo, y en 2015 regresó con disco nuevo a Cerrillos. Esa fue, hasta ahora, la última vez.

La formación y el regreso de Trey Spruance

El reencuentro contará con Mike Patton (voz), Billy Gould (bajo), Mike Bordin (batería), Roddy Bottum (teclados) y el regreso de Trey Spruance en guitarra. Spruance, compañero de Patton en Mr. Bungle, integró Faith No More entre 1993 y 1995 y grabó King for a Day… Fool for a Lifetime, el disco que la banda presentó en aquel recordado Monsters of Rock. En una conversación con el podcast Rock Talk, Gould explicó que la decisión de volver pasa por hacerlo mientras aún tienen la energía que exige su repertorio: “Nuestra música es muy física”, dijo el bajista.

Con discos como The Real Thing (1989) y Angel Dust (1992), Faith No More mezcló funk, hip-hop y experimentación con el rock pesado, y abrió el camino a bandas como Korn, Slipknot y System of a Down. Con estos últimos compartirán escenario el 15 de enero de 2027 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, antes de una serie de festivales europeos entre junio y julio.

Los invitados: Alice in Chains y Mastodon

Alice in Chains llega con un catálogo esencial: Dirt (1992), cuatro veces platino; el EP Jar of Flies (1994), el primero en la historia en debutar en el número uno del Billboard 200; su disco homónimo de 1995 y Black Gives Way to Blue (2009), el álbum de su regreso.

Mastodon, en tanto, trae Marrow Deep (2026), su primer trabajo tras la muerte del guitarrista y vocalista Brent Hinds. La banda de Leviathan y Crack the Skye, ganadora del Grammy en 2018 por “Sultan’s Curse”, hoy reúne a Troy Sanders, Brann Dailor y Bill Kelliher junto al guitarrista Nick Johnston y el tecladista brasileño João Nogueira.