ARCHIVO.

El experto forense Michael Freeman emitió un informe en el que descartó que la muerte de Jeffrey Epstein se debió a un suicidio y aseveró que al condenado por cargos de abuso sexual de menores lo asesinaron mientras estaba bajo custodia en una cárcel de Nueva York.

Así lo sostuvo el epidemiólogo forense y miembro del Real Colegio de Patólogos del Reino Unido, tras examinar por completo el expediente forense que le facilitó el hermano del pederasta, Mark Epstein, quien desde un comienzo aseguró que se trataba de un crimen.

De acuerdo con lo establecido en 2019 por la responsable de la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York, Barbara Sampson, Jeffrey Epstein murió por suicidio, ya que las lesiones que se observaron durante la autopsia eran más compatibles con un ahorcamiento suicida que con un estrangulamiento homicida.

La perito también manifestó en aquella oportunidad que no se encontraron en el cuerpo del reo heridas defensivas típicas de una agresión.

Por qué el experto apunta a un homicidio de Jeffrey Epstein

Pese al informe oficial, Michael Freeman concluyó que las lesiones que mostraba Jeffrey Epstein son incompatibles con un ahorcamiento voluntario y apuntan a un homicidio por estrangulamiento.

En esa línea, explicó que las contusiones típicas por ahorcamiento se caracterizan por una marca uniforme y continua que asciende hacia un punto en el cuello, mientras que la marca en el cuello de Epstein era profunda, irregular y, en uno de sus lados, se ramificaba en forma de Y.

“Las lesiones y la forma en que se encontró el cuerpo no encajan. Solo queda una explicación posible: la muerte fue consecuencia de un homicidio“, precisó en su informe.

Más tarde, al explicar su trabajo, el perito le dijo a The Times que había “un cero por ciento de posibilidades de suicidio“.

Michael Freeman es reconocido internacionalmente como un experto en investigaciones de muertes bajo custodia policial, incluida la de George Floyd, ocurrida en mayo de 2020.