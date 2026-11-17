Si bien la jefa del comité UDI e independientes afirmó que en general hay consenso en torno a la falta de mérito de la AC, aún no hay una decisión conjunta.

La jefa de bancada de la UDI Flor Weisse sostuvo este martes que entre los diputados gremialistas aún no hay una decisión colectiva sobre cómo enfrentar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia Fernando Rabat por las rebajas de pena a pederastas.

Al interior de la bancada, el diputado Hotuiti Teao (IND) ha señalado que preliminarmente votaría a favor y que podría reconsiderar su postura dependiendo de las respuestas que diera el Ejecutivo a las víctimas. Sin embargo, el lunes el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, adelantó que la bancada “votará unida”.

Al respecto, Weisse señaló a radio Pauta: “No puedo comprometer los votos hoy día de toda la bancada. No tenemos una decisión como bancada. Sí tenemos en general una opinión de que no hay mérito para esta acusación constitucional”.

“Tenemos que revisar los antecedentes y con los que tengan dudas, porque evidentemente somos un partido que está apoyando al Gobierno“, añadió.

Weisse también llamó distinguir entre quienes quieren hacer “daño político o un golpe político” al Gobierno y “el respeto a las normas de la Constitución, que es la más importante, porque se está enjuiciando por esa razón al ministro”.

“Tenemos que seguir conversando más allá de las opiniones y de todo lo grave que fue lo que ocurrió” instó.