La titular de la Mujer y Equidad de Género espera que el proyecto sea despachado prontamente para “terminar con la discriminación a las mujeres en el Código del Trabajo”.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, se refirió a la tramitación del proyecto Sala Cuna Universal el cual, según postuló, no ha logrado ser despachado por “diferencias políticas”.

Sin embargo, en conversación con el programa Pauta Abierta de Radio Pauta, destacó que la iniciativa, bajo el Gobierno de José Antonio Kast, logró pasar el Senado y esta semana comenzará su discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

“Esperamos que se vote pronto en la Sala. Depende del tiempo parlamentario, nosotros hemos presentado la urgencia necesaria. Todo depende de cómo se despache el día de mañana (miércoles), si logra finalizar la tramitación, probablemente podríamos verla en Sala el (próximo) miércoles. De lo contrario, en conformidad a los tiempos legislativos“, aseveró la secretaria de Estado.

Una vez que se apruebe en el hemiciclo, el proyecto de Sala Cuna Universal podrá ser despachado y con ello, sostuvo la ministra Marín, “terminar con la discriminación a las mujeres en el Código del Trabajo“.

Asi, la titular de la cartera de la Mujer espera que la discusión en comisión presente un avance. “Está toda nuestra disposición como Ejecutivo. Esperamos que el Poder Legislativo corresponda a este llamado y estamos a la espera de los tiempos de ellos“, indicó.

“Yo he visto que existe un compromiso en esta materia. Cada vez que los parlamentarios de distintos sectores intervienen señalan las materias en relación al desempleo femenino. Eso yo creo que es un común acuerdo y que es una esperanza para avanzar en esta tramitación”, afirmó.