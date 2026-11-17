Justo una década después de la tragedia, Alan Ruschel de 37 años es llevado en andas por los hinchas del Juventude hacia el estadio Alfredo Jaconi. Es un día de fiesta porque podrán celebrar en casa un nuevo ascenso a la primera división del fútbol brasileño. El gran objetivo está cumplido, aunque hay más motivos para emocionarse.

-Torre de control, llamando. Lima Mike India dos nueve tres tres, en acercamiento y solicitamos prioridad para la aproximación, se nos ha presentado un problema de combustible.

-Aquí torre de control, tengo una aeronave por debajo suyo, ¿qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación Lima Mike India?.

El capitán Miguel Quiroga sabe que están al límite. Faltan solo 17 kilómetros para llegar a la pista del Aeropuerto Internacional José María Córdova, cerca de Medellín, pero los motores comienzan a apagarse, uno a uno. “Está jodida la cosa”, piensa en voz alta mirando a la derecha donde está el copiloto Fernando Goytia. “Tenemos que subir, no llegamos”, responde casi anticipando un desenlace fatal.

El 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de la línea aérea LaMia, lleva 77 pasajeros a bordo. 19 de ellos, son jugadores del club de fútbol Chapecoense, que viajan a Colombia para el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. La delegación también incluye periodistas, autoridades y cuerpo técnico, todos ilusionados por la campaña histórica que este humilde equipo del sur de Brasil está a punto de coronar en tierras cafetaleras.

-Estamos con emergencia de combustible, torre de control, ¡necesito vectores! Estamos a nueve mil pies, ¡vectores por favor! ¡Vectores a la pista!

Sin el ruido de los motores, se escucha el silencio antes del impacto. No hay más comunicación. El LaMia se ha estrellado contra un cerro y la tragedia está consumada. De golpe se acaba el sueño, la alegría.

Entre los restos del avión prácticamente desintegrado y los cuerpos de las víctimas, los rescatistas logran encontrar a seis sobrevivientes. Aunque la noticia ya da la vuelta al mundo, dejando sin palabras a millones de personas, sobre todo a los amantes del fútbol.

14 de noviembre de 2026. Justo una década después del accidente. Alan Ruschel de 37 años es llevado en andas por los hinchas del Juventude hacia el estadio Alfredo Jaconi. Es un día de fiesta porque podrán celebrar en casa un nuevo ascenso a la primera división del fútbol brasileño. El gran objetivo está cumplido, aunque hay más motivos para emocionarse. El defensor ha decidido colgar los botines después de este partido, una despedida más que especial vistiendo la camiseta donde comenzó su carrera.

Alan Ruschel pasó 17 días en el hospital. Estaba entre los restos del avión, consciente, con una fractura de columna y una rama clavada en el brazo. Los médicos le habían salvado la vida pero no estaban seguros de que pudiera volver a caminar, menos volver a pisar una cancha de fútbol. Pero no fue así.

Ruschel comenzó una intensa recuperación que le permitió volver a jugar solo nueve meses después del accidente. Las circunstancias le habían dado otra oportunidad que debía aprovechar, también en nombre de sus otros dos compañeros de equipo que lograron sobrevivir, pero que ahora tenían que iniciar una nueva vida con limitaciones. El portero Jakson Follmann sufrió la amputación de su pie derecho y Helio Neto quedó con graves secuelas físicas que le impidieron continuar jugando con normalidad.

En 2023, tras pasos por Goiás, Cruzeiro, América Mineiro y Chapecoense, volvió al equipo que lo había formado, el Juventude de Caxias do Sul. Era la decisión perfecta para cerrar el ciclo, para poner punto final a ese capítulo de su historia, quizá el más importante, el que lo tuvo entre la muerte y la vida.

El estadio del Juventude está repleto. En el minuto 74 y con la cinta de capitán, Alan Ruschel ingresa a la cancha mientras recibe la ovación del público. Son sus últimos movimientos como futbolista y cada segundo que pasa se hace más intenso, recordando sus inicios ante esa misma gente, el accidente, la tragedia, sus compañeros que partieron, su milagrosa recuperación y su retorno al fútbol.

Con lágrimas en los ojos y ante un enjambre de periodistas que lo rodeaban declaró: “Dios me dio una segunda oportunidad. El fútbol fue mi sueño, mi profesión y una de las historias más grandes de mi vida. Mis botines ahora descansarán, pero los recuerdos y la gratitud serán eternos.”