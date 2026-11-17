La calma presidencial tiene valor mientras convive con una alta exigencia de corrección. El problema aparece cuando la convicción de estar haciendo lo correcto lleva a procesar cada traspié como una demora que el tiempo corregirá. Ahí se vuelve difícil identificar cuándo una política requiere ajustes o qué decisión hay que tomar ahora.

PRESIDENCIA.

Desde la campaña de 2021, “todo va a estar bien” es una de las firmas discursivas del presidente Kast. La repitió al cerrar su campaña, en La Moneda y ante los empresarios en Enade. Lo que no se sabía es que también es su forma de conducir al gabinete. Una frase de campaña puede ser un estado de ánimo; convertida en método de gestión, define qué se considera o no un problema. En el podcast de Felipe Kast, el ministro José García Ruminot contó que el Presidente se estresa muy poco y que, ante los problemas, dice: “Tranquilos, todo va a estar bien”. Describió a un líder que respalda a sus ministros sin dejarse sobrepasar por la contingencia.

En la misma conversación, explicó el traspié de la reforma constitucional de seguridad con una confesión que pasó casi inadvertida: “Nos pilló ahí un poco el tiempo o el optimismo”. Agregó: “Pensamos que íbamos a tener los votos. No nos ocurrió así”. En agosto, ante las críticas por la falta de trabajo prelegislativo, el Presidente pidió mirar el vaso medio lleno. En septiembre, la reforma que ampliaba la detención para expulsiones administrativas cayó en la Cámara a un voto del quórum, y la respuesta presidencial fue que “hoy perdió Chile”, sin revisar públicamente cómo se construyeron los apoyos.

La calma presidencial tiene valor mientras convive con una alta exigencia de corrección. El problema aparece cuando la convicción de estar haciendo lo correcto lleva a procesar cada traspié como una demora que el tiempo corregirá. Ahí se vuelve difícil identificar cuándo una política requiere ajustes o qué decisión hay que tomar ahora. Para un gobierno que prometió actuar en clave de emergencia, eso abre una brecha entre dos formas de gestionar los tiempos: el de La Moneda, que administra con paciencia, y el de la ciudadanía, que evalúa en presente. La paciencia calza con una agenda económica que rinde a mediano plazo. Pero en empleo y en seguridad, cada semana de espera consume capital político.

La encuesta Criteria del 8 de noviembre mide esa brecha. Frente a la frase, el 46% declara decepción y solo el 15% confianza, mientras el 68% cree que el gobierno es poco o nada capaz de lograr que al país le vaya bien. El dato más revelador está en su base: entre quienes votaron por el Presidente Kast en segunda vuelta, decepción y confianza quedan prácticamente empatadas, con 32% y 31%. El mensaje que puertas adentro ordena al equipo, afuera empieza a escucharse como una promesa sin plazo.

El costo mayor puede estar en el gabinete. Un equipo que sabe que el Presidente lo respaldará trabaja con tranquilidad y lealtad, un activo que pocos gabinetes logran sostener. Pero si ese respaldo reduce la presión por corregir, los equipos pueden cohesionarse mientras las agendas críticas para la ciudadanía siguen sin avanzar. En un mandato construido sobre la urgencia, esa combinación es riesgosa. Si el Presidente no distingue entre la calma que sostiene a su equipo y aquella que posterga las decisiones, el “todo va a estar bien” puede terminar siendo la explicación de por qué las cosas no salieron como se esperaba.