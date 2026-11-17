Tras caer por 1-0 en Cali, La Roja tendrá su revancha ante Colombia este martes en el último partido del año.

La Roja vuelve a la cancha este martes, donde volverá a enfrentar a Colombia. Luego de perder 1-0 el pasado viernes en Cali, Chile tendrá una nueva oportunidad ante los cafeteros en suelo nacional, en un amistoso que marcará su último partido de 2026.

El encuentro tendrá un escenario distinto al anunciado inicialmente. Aunque el partido estaba programado para el Estadio Nacional, la organización decidió trasladarlo al Estadio Monumental a última hora, producto del mal estado de la cancha del recinto de Ñuñoa.

Además del resultado, el compromiso estará marcado por la interrogante respecto a si este será el último partido de Nicolás Córdova al mando de la Selección Chilena.

El propio entrenador dejó abierta esa posibilidad. En medio de la incertidumbre que atraviesa la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), reconoció que su continuidad no está asegurada.

“La verdad es que, como está la situación en la Federación, con todo lo que viene, puede pasar de todo (…) Yo vine con este objetivo y se ha cumplido: rejuvenecer al equipo. Creo que se ha hecho. Después lo que pasa de acá para adelante, las circunstancias lo dirán”, aseveró.

Córdova también se refirió a los criterios que, a su juicio, debería considerar el próximo cuerpo técnico de cara a las Eliminatorias. El entrenador sostuvo que la convocatoria debe responder al rendimiento y las condiciones de los futbolistas en cada momento.

“Para el que esté sentado para la Eliminatorias, ahí sí doy fe que tienen que estar los que están en mejores condiciones en ese momento, porque las clasificatorias son cada tres meses y hay que utilizar a los jugadores que están mejor en ese momento”, manifestó.

Chile vs Colombia: la posible formación para el último amistoso de La Roja

Para este segundo amistoso, Chile presentaría una formación con Lawrence Vigouroux en el arco; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro y Rodrigo Echeverría en contención; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia más adelantados, mientras que Ben Brereton sería el referente ofensivo.

La Roja, además, tendrá una baja respecto del encuentro disputado en Colombia. Diego Ulloa, quien fue titular el viernes, sufrió una fractura costal y quedó fuera de la convocatoria. Para ocupar su lugar, Córdova llamó a Thomas Coulombe, integrante de la selección Sub 20.

Colombia, por su parte, tendría como titulares a Aldaír Quintana; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Juan Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Yaser Asprilla y Camilo Mena; con Luis Suárez en ataque.

El amistoso entre Chile y Colombia se disputará este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas, en el Estadio Monumental. El encuentro se podrá ver en vivo por TV a través de Mega y Mega 2.