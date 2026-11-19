Al justificar su decisión de indagar los presuntos delitos que habría cometido el cantante, el juez Antonio Piña mencionó la nacionalidad española del artista.

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La Audiencia Nacional de España revirtió una decisión anterior e investigará al cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, luego de que el juez Antonio Piña admitió la querella presentada por las víctimas.

De acuerdo con lo reportado por los medios hispanos, la acción judicial la presentaron dos extrabajadoras del artista. Se trata de una mujer que trabajaba en la casa de Julio Iglesias y una fisioterapeuta.

Según ellas, el cantante español las sometió a “situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas“, además de provocarles lesiones.

El juez Piña admitió investigar al artista por los mencionados delitos, aunque excluyó las acusaciones de trata de seres humanos o delitos contra los derechos de los trabajadores.

Dónde ocurrieron las supuestas agresiones de Julio Iglesias

Al justificar su decisión de investigar los presuntos delitos que habría cometido Julio Iglesias, el magistrado mencionó la nacionalidad española del cantante, aunque inicialmente la justicia española había desestimado la denuncia argumentando que los sucesos tuvieron lugar en el extranjero.

Según el reporte de los medios hispanos, junto a la acusación, el equipo jurídico de las denunciantes adjuntó fotos, en las se puede ver un moretón en un brazo y marcas en los muslos que, según el auto judicial, “pueden corresponderse con la mordedura de una persona“.

Con los antecedentes en su poder, ahora la Fiscalía investigará a fondo lo ocurrido con las dos mujeres con relación a las posibles agresiones sexuales, lesiones físicas y trato degradante.

El juez Antonio Piña citó a las denunciantes para el 3 de febrero, con el propósito de que entreguen sus primeras declaraciones en el marco del proceso por la querella.

Por su parte, desde que se conocieron los testimonios de las mujeres, Julio Iglesias, que hoy tiene 83 años, ha negado reiteradamente las acusaciones.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer“, declaró el cantante en un comunicado de prensa publicado en enero de este año.