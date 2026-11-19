En un mes, la sintonía del programa creció 34% y TVN pasó a disputar el segundo lugar del prime. Para Francisco Callejas, su showrunner, la clave fue volver a las raíces del formato.

TVN.

A comienzos de octubre, TVN renovó su bloque prime con el debut de MasterChef Chile, recordado programa de cocina que anteriormente fue realizado por Canal 13 con varias temporadas, incluyendo una versión con famosos.

Si bien fue hace un par de años que el canal público anunció que el formato ahora estaba en sus manos, su llegada a la pantalla tardó tiempo en materializarse. Pero la espera valió la pena.

Con María Luisa Godoy en la conducción y el regreso de Yann Yvin junto a Fernanda Fuentes al espacio, sumado al debut del argentino Juan Manuel Pena Passaro; el programa logró pelear codo a codo en el tercer lugar con Canal 13.

Entre el 4 y el 8 de octubre obtuvo un promedio de 334.430 personas por minuto, frente a los 327.674 del canal privado. Pero un mes después el panorama cambió radicalmente y la sintonía aumentó en un 34%.

Durante la primera semana de noviembre, MasterChef logró instalar a TVN en el segundo lugar dejando atrás no solo a Canal 13, sino que también a Chilevisión. Y así lo demuestran las cifras: 448.394 del programa de cocina frente a 333.955 del excanal católico y 376.279 de la estación emplazada en la exMachasa.

Los numeros son celebrados por el showrunner, Francisco Callejas, quien señaló a EL DÍNAMO que “me parece fenomenal por la industria televisiva chilena, que vuelve a posicionar fuerte al canal público; a un canal que ya necesitaba tener un prime fuerte y, sobre todo, que en términos de la industria hace que todo sea más competitivo”.

“En términos de equipo, estamos muy contentos porque hay mucho esfuerzo detrás de todo el programa. Hay un compromiso muy, muy serio de todas las áreas y creo que esa ha sido una de las claves; pero sobre todo muy contentos, pero también sumamente concentrados y cautos para lo que viene, porque este es nada más que el comienzo, son muchos capítulos y hay que estar 100% focalizado en cómo se desarrolla el programa y cómo termina el programa”, agregó.

Los factores del éxito de MasterChef en TVN

Para el showrunner los factores detrás del buen desempeño en sintonía del programa culinario apuntan a que “volvimos con un programa que estaba en la memoria de la gente, que tenía que ver con cumplir los sueños de personas comunes y corrientes que su pasión es la cocina“.

“Nosotros volvimos a las raíces, a las bases, y creo que eso ha sido un contenido que faltaba o había que revivir en medio de muchos programas de televisión y muchos contenidos que desarrollaban los otros canales que tenían que ver con famosos. Creo que fuimos una alternativa, estamos siendo una alternativa en términos de contenido, y eso creo que la gente lo agradece un montón”, puntualizó.

Por otro lado, Callejas apuntó a que “también tiene que ver con que fuimos capaces de reunir a personas del mundo de la televisión —de producción, dirección, arte— que son muy talentosos, que tienen mucha experiencia en formatos de televisión, y que fuimos capaces de convencerlos, de motivarlos y de comprometerlos en un proyecto de largo aliento; y que no solamente hay que preocuparse mucho de cómo se pone al aire, se hace la preproducción, el casting, etc., sino que tiene mucho que ver con cómo mantienes durante un largo período de tiempo esa concentración y esa pasión por lo que estamos haciendo“.

Además, continuó, “desde nuestra parte, como equipo, hay un respeto profundo hacia el sueño de los participantes, y eso yo creo que los participantes también lo han retribuido con su entrega y compromiso durante el programa y durante la competencia”.

“Son muchos factores, pero creo que ya la experiencia de muchas de las personas que estamos involucradas ha dado frutos, por así decirlo, y sabe leer a la audiencia hoy en día, y es una mezcla entre muchas emociones que nosotros sabemos que a la gente le gusta”, cerró.

MasterChef Chile, además de Callejas, es realizado por un equipo que también integran Cristián Lara, productor general; Gonzalo San Martín, director de contenidos; Tomás Olivera, asesor culinario y productor gastronómico; Valentina Becerra, editora periodística; Sebastián Chacana, director de historias y la dirección de Chilly Espinoza. Javier Goldschmied, en tanto, encabeza el proyecto desde la dirección de Programación de TVN.