La compañía busca mantener su liderazgo móvil, alcanzar una rentabilidad de entre 13% y 15% en este negocio y aumentar su participación en banda ancha hasta un 18% a 20% hacia 2029. Además proyecta inversiones (CAPEX) de entre 15% y 15,5% de sus ingresos para 2027 y un rendimiento del flujo de caja libre (Free Cash Flow Yield) de entre 6% y 9%, reforzando su foco en la rentabilidad y generación de caja.

Entel reforzó su apuesta por Chile y presentó nuevas metas de crecimiento y rentabilidad para sus negocios móviles, fibra óptica y servicios digitales. Los objetivos fueron dados a conocer durante el Investor Day 2026, encabezado por el gerente general, Antonio Büchi, y el vicepresidente de Finanzas, Marcelo Bermúdez, ante analistas e inversionistas locales e internacionales.

Tras el acuerdo para la venta de su operación en Perú, la compañía busca destinar buena parte de los recursos que reciba a fortalecer su posición financiera y profundizar su liderazgo en Chile, materializando el valor creado tras más de una década de inversión en ese país. La estrategia apunta a expandir rentablemente sus negocios, desarrollar nuevas capacidades tecnológicas y fortalecer la generación de caja.

“Somos una compañía líder, con una de las marcas más valoradas del país, gracias a la calidad de nuestras redes y la confianza de nuestros clientes. Nuestro desafío es seguir creciendo de manera rentable, fortaleciendo nuestra propuesta de valor, la experiencia de los clientes y nuestras capacidades tecnológicas. Queremos profundizar nuestro liderazgo en Chile y seguir siempre un paso adelante”, señaló Antonio Büchi, gerente general de Entel.

En el negocio móvil chileno, Entel buscará mantener su liderazgo, con un 43% de participación en los ingresos de la industria, y alcanzar un retorno sobre activos operacionales netos (RONA) de entre 13% y 15% hacia 2029, apoyado en la calidad de red, la experiencia de los clientes y una propuesta comercial diferenciada.

En internet al hogar y pymes, la compañía proyecta alcanzar una participación de mercado en banda ancha de entre 18% y 20% hacia 2029, frente al 11% actual. Entel, que ha capturado cerca del 45% de las altas netas de la industria en los últimos doce meses, también busca alcanzar un margen EBIT de 0% en ese período, avanzando hacia la rentabilidad de este segmento.

“Vemos una importante oportunidad de crecimiento en internet al hogar. Queremos aprovechar nuestro liderazgo móvil para expandir la fibra y llegar a más hogares con una propuesta de valor diferenciada. Nuestro foco es crecer de manera rentable, capitalizando las capacidades y la confianza que hemos construido en Chile”, agregó Büchi.

En materia financiera, Entel proyecta para 2027 inversiones (CAPEX) equivalentes a entre 15% y 15,5% de sus ingresos consolidados. Asimismo, proyecta un rendimiento del flujo de caja libre (Free Cash Flow Yield) de entre 6% y 9%, previo a dividendos, y un rendimiento por dividendos ordinarios de entre 8% y 10% para el período 2027-2029.

Estas metas se apoyan en su estrategia de Smart CAPEX, que prioriza inversiones en espectro, modernización de redes, infraestructura digital y fibra, buscando mantener la calidad de su infraestructura y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

“Estamos profundizando una estrategia de inversiones donde lo relevante no es solamente cuánto invertimos, sino dónde destinamos los recursos y qué retorno esperamos obtener. Buscamos sostener la calidad de nuestras redes y acompañar el crecimiento de los negocios con una disciplina financiera que nos permita mejorar la rentabilidad y fortalecer la generación de caja”, afirmó Marcelo Bermúdez, vicepresidente de Finanzas de Entel.

En B2B Digital, Entel busca alcanzar un crecimiento de ingresos de entre 14% y 15% y un margen EBITDA menos CAPEX de entre 5% y 6%. Para ello, priorizará soluciones de valor agregado, servicios y oportunidades de venta cruzada sobre su base de clientes de telecomunicaciones.

Finalmente, la compañía impulsará nuevas oportunidades de crecimiento en negocios dirigidos a consumidores (B2C), incluyendo seguros, seguridad del hogar, productos con financiamiento y servicios financieros. Hacia 2029, Entel busca que estos negocios alcancen el equilibrio en EBIT y representen entre el 4% y el 6% de sus ingresos consolidados.