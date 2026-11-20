Las palabras del exdiputado vinieron en medio de las críticas a la ministra Chomali tras el rechazo en el Senado a la indicación para prohibir tratamientos hormonales para adolescentes trans en la Ley de Presupuesto.

En medio de sus críticas a la ministra de Salud, May Chomali, luego de que el Senado rechazara la indicación para prohibir tratamientos hormonales para adolescentes trans en la Ley de Presupuesto 2027; Johannes Kaiser lanzó duras declaraciones en contra de la diputada Emilia Schneider.

En conversación con T13 Radio, el exdiputado explicó que “esta indicación se presenta en la Comisión y se declara inadmisible, le dijimos que la ponga en la Cámara de Diputados y no la presenta porque dice que no alcanzó. Después en el Senado, el senador más cercano de la ministra es el que vota en contra y hace que se caiga la indicación, el senador (Matías) Walker. Evidentemente ni siquiera conversó de esto con el senador”.

Es aquí donde Kaiser aseveró que “el senador Walker y otros parece que de esto no han escuchado nada que no sean los panfletos de la Fundación iguales y del señor Schneider“, en alusión a la diputada frenteamplista.

“El o la excolega Schneider. No fue intencional, pero usted entenderá que es cierto. Cuando usted es hombre o mujer, eso no lo puede cambiar por una mera declaración de voluntad. Puedo tener una visión y más allá de la cortesía, que en este caso se me cayó y se me salió ‘él’, pero efectivamente la realidad biológica es la realidad biológica”, añadió.

En esa misma línea, aseguró que “entiendo el daño, entiendo aún más cuál es el daño que se puede hacer cuando usted reafirma que un tema que es de orden psicológico tiene que ser tratado de manera física”.