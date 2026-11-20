Rossi, de igual forma, agradeció por la oportunidad al Gobierno y al presidente José Antonio Kast.

GOBIERNO.

Fue el pasado miércoles cuando Carolina Rossi decidió renunciar a la Subsecretaría de Ciencias tras meses de diferencias con la ministra Ximena Lincolao.

Su salida fue una decisión que se tomó una vez que se conocieron los despidos de los funcionarios que contaban con su confianza. Sobre esto no fue informada, pese a que se encontraba ejerciendo el rol de ministra (s) debido a que la secretaria de Estado estaba de gira en Estados Unidos.

En conversación con El Mercurio, Rossi comentó que “mi renuncia se debe a que tengo una visión técnica y estratégica de cómo se debe generar política pública en este ministerio muy distinta a la de la ministra”.

“Nuestras visiones eran muy distintas y en muchas cosas no pudimos llegar a acuerdo, y eso lo respeto. Así que me pareció lo más sensato dar un paso al costado”, añadió.

Para la ahora exsubsecretaria, “creo que la ministra y yo venimos de mundos muy distintos“. Aún así, agradeció la oportunidad tanto al Gobierno como al presidente José Antonio Kast. “Tomé la decisión de forma voluntaria, pero venía pensándola hace semanas”, enfatizó.

Más allá de su explicación, fuentes cercanas al Ministerio de Ciencia aseguraron a Diario Financiero que la salida de Carolina Rossi responde a “problemas de gestión”, y porque “no comprendió” cuál era su rol.