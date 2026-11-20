La exministra aseguró no entender por qué Arenas “cometió un error de ese calibre en una pregunta que noe s compleja de contestar”.

La exvocera del Gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, abordó el reciente conflicto que enfrentó al vocero Gonzalo Arenas con el Partido de la Gente (PDG), lo que tensionó la relación con La Moneda.

Más aún cuando los votos de la colectividad liderada por Franco Parisi pueden ser decisivos respecto a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En conversación con el programa Pauta Abierta de Radio Pauta, Rubilar sostuvo que lo que hizo Arenas el pasado lunes en Tolerancia Cero fue “completamente contrario a lo que tenía que hacer un vocero en una circunstancia muy predecible que era que una periodista, como Mónica Rincón, le preguntara, en el contexto de la acusación constitucional, qué pasaba con el PDG”.

“Pregunta de cajón, ni siquiera la más compleja. Porque uno responde: El PDG es un partido que nosotros valoramos, que conecta con la ciudadanía y que, probablemente, está muy desafectado con la decisión que se tomó, pero va a tomar una decisión mirando el contenido, con mesura, con prudencia“.

Sin embargo, continuó, “cuando sale una explicación y un comentario de un vocero como Gonzalo Arenas, que tiene experiencia y trayectoria política, contestando lo opuesto a lo que cualquier vocero habría contestado a esa pregunta, yo llegué a pensar: el Gobierno querrá tensionar tanto esta situación que al final se vea como indispensable la salida del ministro Rabat“.

“Antes de la vocería de Gonzalo Arenas en esta entrevista, estaba relativamente calma la situación del ministro Rabat. Al día siguiente empezó todos los nervios: ¿Tendré los votos o no tendré los votos? Tanto que tuvo que salir a pedir disculpas inmediatamente. No entiendo por qué se cometió un error de ese calibre en una pregunta que no es compleja de contestar“, sentenció Karla Rubilar sobre lo ocurrido entre Arenas y el PDG.

Sobre la misma, la exvocera planteó que “la continuidad de Rabat es un problema para el Gobierno. Lo que creo que el presidente Kast quiere hacer, más allá de mi análisis, creo que le gustaría ganar la acusación constitucional, que se rechace, permitir a Rabat sacar la nueva ley para que nunca más pueda darse una rebaja de condenas a un violador de niños. Y posteriormente, cambiarlo en un cambio de gabinete un poquito mayor que su salida solo”.