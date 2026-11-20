Siempre negociante, en la cocina o en el quirófano. Incisiones milimétricas, casi siempre sin previo aviso, con abundante hemorragia y no pocos heridos. Como Michelle Bachelet, él también entendió temprano que en Chile el delantal blanco “es grito y plata” y abre puertas que la militancia por sí sola no.

Hay médicos que se hacen conocidos por lo que curan y otros por lo que operan. Juan Luis Castro pertenece, sin discusión, a la segunda especialidad. Su fama no vino de proezas clínicas ni de investigaciones resonantes, sino del sindicalismo, ese arte de hacerles la vida imposible a los gobiernos de turno desde el sillón del Colegio Médico, que presidió entre 2002 y 2008. Ni siquiera los suyos se salvaron. Ricardo Lagos lo padeció en plena discusión del AUGE.

Siempre negociante, en la cocina o en el quirófano. Incisiones milimétricas, casi siempre sin previo aviso, con abundante hemorragia y no pocos heridos. Como Michelle Bachelet, él también entendió temprano que en Chile el delantal blanco “es grito y plata” y abre puertas que la militancia por sí sola no. La notoriedad lo llevó al Congreso, primero como diputado y hoy como senador por O’Higgins y jefe del comité del Socialismo Democrático. El pabellón se trasladó a Valparaíso.

La última intervención, sin embargo, se le complicó en la mesa. El martes 17, en plena votación del Presupuesto 2027, Castro gestionó el retiro de los permisos constitucionales de Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, que acompañaban al Presidente Kast en su gira por Asia. El detalle no es menor. Un senador con permiso no se considera en ejercicio para ciertos quórums; sin permiso, cuenta como si estuviera sentado en su escaño, aunque esté al otro lado del planeta. Retirarles el permiso equivalía a subir la vara para aprobar el endeudamiento que pedía el Ejecutivo.

El problema es que el documento llevaba la firma de Órdenes, y Órdenes no lo firmó. Desde Asia, la senadora escribió al Senado para dejar constancia de que nunca pidió retirar su permiso ni autorizó a nadie a actuar en su nombre. Según Radio Bío Bío, probablemente la rúbrica habría sido recortada de otro papel. La Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación de oficio y una fundación ya presentó una querella.

Hasta 1958, cuando la cédula única puso fin al cohecho, en los fundos el patrón decidía por sus inquilinos cuándo y cómo votar. Castro no llegó tan lejos. Se conformó con decidir cuándo sus pares estaban presentes, aunque estuvieran del otro lado del Pacífico.

El senador Espinoza, en cambio, prefirió la anestesia. “A mí nadie me falsificó la firma”, escribió, y redujo todo a una desprolijidad administrativa, con esa solidaridad de cuerpo que en el hemiciclo se da con la misma naturalidad que el saludo de pasillo. Él, acostumbrado a los más curiosos subterfugios, sabrá de estas cosas. Lo llamativo es que tampoco consintió el retiro. ¿Qué entiende entonces el senador por firma propia? ¿Basta con que el papel diga su nombre? ¿Da lo mismo quién sostenga el lápiz?

La operación, además, fracasó. Ni el bisturí ni la firma prestada sirvieron para lo que se buscaba. Los permisos fueron restituidos al día siguiente y el Senado aprobó igual el endeudamiento, por 31 votos contra 10. Quedó la cicatriz, que en política a veces tarda más en cerrar que en medicina.

Hay médicos que se hacen conocidos por lo que curan y otros por lo que operan. Castro debería saber, mejor que nadie, que una receta sólo vale con la firma del médico que la extiende. La suya llevaba la de otra.