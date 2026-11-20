Una de las partidas que se rechazaron en la Cámara Alta fue la de Agricultura por los recortes al Indap, por ejemplo.

Tras una extensa jornada, durante la madrugada de este viernes, el Senado aprobó la Ley de Presupuesto 2027.

Ahora, la iniciativa impulsada por el Ministerio de Hacienda, con Jorge Quiroz a la cabeza, deberá continuar su periplo en el Congreso en la Cámara de Diputados, en lo que será su tercera trámite constitucional.

El ministro Quiroz logró llegar a puerto con las negociaciones y dentro de lo más destacado de lo que fue la maratónica jornada fue la reposición de recursos para el programa Yo Elijo Mi PC y la Ley Ricarte Soto.

En cuanto a Educación, también se logró fortalecer el financiamiento de las universidades estatales y la educación primaria. En Salud, en tanto, se reforzaron los recursos para la atención primaria de salud.

Pero no todas las partidas de la Ley de Presupuesto 2027 fueron aprobadas en el Senado. La cual fue rechazada fue la de Agricultura debido a los recortes al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y a los programas de apoyo a pequeños agricultores, tales como Prodesal.

¿Qué viene ahora para el Presupuesto?

Tras su aprobación en el Senado, la Ley de Presupuesto 2027 iniciará en las próximas semanas su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Será el próximo lunes 23 de noviembre cuando se inicie la discusión, donde se revisarán todas las modificaciones que se hicieron en la Cámara Alta.

Ya durante esa última semana de noviembre debiera despacharse la iniciativa, puesto que el Congreso tiene plazo máximo para hacerlo el 29 de noviembre.