La puertorriqueña se convirtió en la primera madre en ganar Miss Universo y tendrá acceso a un millonario salario, junto con otros beneficios.

Jennifer Barreto se convirtió en la nueva Miss Universo 2026 tras representar a Puerto Rico y conquistar la corona en la final del certamen. Su victoria destacó por dos motivos: significó el sexto triunfo de su país en la competencia y marcó un precedente en la historia del concurso, al convertirse en la primera madre en obtener el título.

La puertorriqueña, de 27 años, se impuso ante otras 115 candidatas en una ceremonia realizada en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan. Con este resultado, tomó el relevo de la mexicana Fátima Bosch, quien obtuvo la corona en la edición anterior.

El triunfo también desató celebraciones en Puerto Rico, que volvió a posicionarse entre los países con más victorias en la historia de Miss Universo.

¿Quién es Jennifer Barreto, la Miss Universo 2026?

Jennifer Barreto nació el 17 de diciembre de 1998, estudió Psicología Investigativa y posteriormente obtuvo dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico.

Su trayectoria profesional también incluye labores en el ámbito de la prevención. Desde 2021 trabaja como especialista en esta área para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en Texas.

Además, ha colaborado con la Asociación de Diabetes Pediátrica de Puerto Rico, sumando experiencia en iniciativas relacionadas con el bienestar y la salud.

Más allá de su trayectoria profesional, uno de los aspectos que marcó su participación en Miss Universo fue su maternidad. Barreto es madre de Penélope, una niña de siete años, y está casada con Jean Carlos Barreto, quien se desempeña como sargento del Ejército de Estados Unidos.

Durante su preparación para el concurso, la puertorriqueña ha destacado el respaldo de su familia, especialmente en el camino que la llevó a conseguir la corona.

Su victoria también refleja un cambio en las reglas del certamen. En 2023, la organización eliminó las restricciones que impedían participar a mujeres casadas y madres. Hasta entonces, ambas condiciones constituían motivos de exclusión.

¿Qué premios recibe Miss Universo 2026?

Además del reconocimiento internacional que implica ganar Miss Universo, Jennifer Barreto accederá a una serie de premios económicos y materiales durante los 12 meses de su reinado.

Entre ellos figura un sueldo anual de 250 mil dólares, equivalente a cerca de 254 millones de pesos chilenos. A esto se sumarían otros 50 mil dólares mensuales para financiar gastos relacionados con sus funciones, como vestuario, alimentación, traslados y compromisos oficiales.

Estos son algunos de los principales beneficios asociados al título:

Remuneración anual: un sueldo de 250 mil dólares por su trabajo como Miss Universo.

por su trabajo como Miss Universo. Departamento en Nueva York: alojamiento durante el año de reinado en una propiedad de la ciudad, con los gastos asociados cubiertos por la organización.

alojamiento durante el año de reinado en una propiedad de la ciudad, con los gastos asociados cubiertos por la organización. Gastos de representación : presupuesto para alimentación, vestuario, transporte y otras necesidades vinculadas a sus actividades.

: presupuesto para alimentación, vestuario, transporte y otras necesidades vinculadas a sus actividades. Viajes internacionales: desplazamientos financiados para participar en eventos, campañas y compromisos oficiales. Las condiciones pueden contemplar vuelos privados.

desplazamientos financiados para participar en eventos, campañas y compromisos oficiales. Las condiciones pueden contemplar vuelos privados. Uso de la corona: podrá portar la joya oficial durante las actividades de su mandato. Su valor se estima en cinco millones de dólares.

podrá portar la joya oficial durante las actividades de su mandato. Su valor se estima en cinco millones de dólares. Oportunidades laborales: posibilidad de acceder a contratos y colaboraciones con marcas internacionales.

posibilidad de acceder a contratos y colaboraciones con marcas internacionales. Eventos exclusivos: invitaciones a desfiles de moda, estrenos cinematográficos y encuentros privados.

invitaciones a desfiles de moda, estrenos cinematográficos y encuentros privados. Auspicios comerciales: oportunidades de trabajar con empresas de vestuario, joyería, belleza y otros sectores.

Obtener la corona también implica asumir compromisos con la organización durante todo el año de reinado.

Jennifer Barreto deberá representar públicamente a Miss Universo y participar en distintas actividades oficiales. Su agenda incluirá encuentros con patrocinadores, campañas publicitarias, eventos internacionales y apariciones públicas.

También tendrá un papel activo en iniciativas sociales y humanitarias. Estas labores forman parte de las responsabilidades de la ganadora y contemplan actividades de difusión y representación en distintos países.

De esta manera, el título no solo le entrega reconocimiento mundial y beneficios económicos, sino que también la convierte en una de las principales representantes de la organización durante los próximos 12 meses.