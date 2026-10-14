Felipe Morales, productor ejecutivo del Área de Entretención de Canal 13: “La gente hoy quiere pasarlo bien”

El productor ejecutivo del Área de Entretención de Canal 13 en conversación con EL DÍNAMO, adelanta lo que será el regreso del estelar, pero también el escenario que vive la TV hoy en día con el revival de varios programas de antaño.

CANAL 13.

A las 22:30 horas de este jueves regresa, después de nueve años, el estelar Vértigo a las pantallas de Canal 13, una de las grandes apuestas del Área de Entretención el cual integra Felipe Morales, su productor ejecutivo.

Una de las grandes novedades de esta nueva temporada está en la dupla de animadores, donde Martín Cárcamo hará dupla con la más reciente contratación del canal, Tita Ureta. En el humor, ante la ausencia de Yerko Puchento, será Stefan Kramer quien los acompañe durante los primeros episodios. Posteriormente, se irán rotando un grupo de comediantes que serán próximamente anunciados.

Pero también vuelven secciones clásicas como La Pregunta del Pueblo, La Hora de la Verdad; mientras que las eliminaciones estarán a cargo de los televidentes, el público en el estudio y de los mismos invitados.

CANAL 13.

“Estamos muy contentos de volver con Vértigo después de 8 años. Creemos que vamos a ser uno de los actores principales hoy día de la tele. La televisión hoy día ha vuelto a estar en vivo y Vértigo es un game show que la gente conoce, entonces creemos que hay harta expectativa por saber cómo va a salir este regreso”, declaró Felipe Morales en conversación con EL DÍNAMO.

Pero el estelar no es la única apuesta del Área de Entretención de Canal 13 para las próximas semanas. A él se sumará también la versión Vértigo Extremo, conducido por Sergio Lagos y Pamela Díaz, donde un grupo de famosos deberá someterse a diversos trabajos en la calle.

“El 13 está con full entretención. No solo con Vértigo, sino que el lunes 19 parte Vértigo Extremo y también lo que estamos haciendo con ¡Qué dice Chile! Prime. Entonces, creemos que varios días de la semana en el prime del 13 hoy día hay entretención. Por tanto, a nosotros nos parece súper relevante el poder estar conectados, la gente quiere pasarlo bien y eso es lo que tratamos de llevar a los hogares chilenos“, indicó el productor ejecutivo.

Para el regreso del estelar los invitados confirmados son: Cecilia Bolocco, Leo Rey, Douglas, Jean Philippe Cretton e Ignacia Michelson.

El revival de la TV

Vértigo en Canal 13 se suma a la lista de programas que en el último tiempo ha regresado a la televisión. Claros ejemplos del revival de estos espacios son Fiebre de Baile, Detrás del Muro y, recientemente, MasterChef Chile, esta vez de la mano de TVN.

Consultado sobre el escenario que vive la pantalla chica actualmente, Morales sostuvo que “nosotros no sentimos que la televisión ha retrocedido, sino que más bien es una tendencia que no solo ha pasado aquí en Chile, sino que ha pasado en el resto del mundo“.

“El revival hoy día es tendencia en varios lados y no solo desde el mundo del entretenimiento, sino también de la ficción, que están haciendo remakes… Volvió Primer Plano, volvió El Muro, los Miss Universo… O sea, hay muchos formatos que han vuelto y nosotros sentimos que Vértigo tiene un espacio ahí y que obviamente le queremos sacar el máximo provecho“, agregó.

En esa misma línea, cree que esta tendencia ocurre porque “el público se aferra a las historias que ya sabe, que conoce. Lo vemos también en las teleseries de las tardes, lo que está haciendo TVN con las teleseries de antaño. Creo que hoy día el público se quiere aferrar como a esas historias que ya reconoce. Y desde ahí, desde esos espacios del revival, tú puedes innovar. Vuelve la marca Vértigo, pero no va a ser la misma pauta del 2018 ni la del 2016, sino que tú usas la marca como para poder establecer un poco nuevos contenidos, y eso es a lo que nosotros, por lo menos, aspiramos desde acá”.