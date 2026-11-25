La comuna de la Región de Antofagasta, que sobrevivió al fin del ciclo del salitre, conmemoró su centenario con una jornada que puso en valor su legado y su aporte a la historia económica de Chile.

Mientras Humberstone y Santa Laura son hoy museos a cielo abierto y Patrimonio de la Humanidad, María Elena sigue viva. La última oficina salitrera habitada del mundo cumplió 100 años y celebró este hito con una jornada que reunió a autoridades, académicos, trabajadores, extrabajadores y vecinos. Uno de los momentos centrales fue un concierto sinfónico coral organizado por la Universidad Católica del Norte (UCN), en el marco de la Ley de Donaciones Culturales y con el apoyo de la Municipalidad de María Elena y SQM.

Fundada en 1926, en pleno desierto de Atacama, María Elena nació en el auge del “oro blanco”, cuando el salitre era uno de los principales motores de la economía chilena. La llegada del salitre sintético provocó el cierre de la mayoría de las oficinas, que quedaron convertidas en pueblos fantasma. María Elena, en cambio, siguió produciendo y habitada por generaciones de familias pampinas.

“Uno se hace la pregunta de por qué María Elena y Pedro de Valdivia son las únicas oficinas salitreras que sobrevivieron cuando salió la competencia del salitre sintético. Eso fue gracias a la innovación”, afirmó el gerente general de SQM, Pablo Altimiras.

Esa capacidad de adaptación permitió transformar el salitre en nitrato de potasio, usado como fertilizante de especialidad, y desarrollar la producción de yodo, con usos en medicina y tecnología. Hoy, Chile es el principal productor mundial de yodo.

En la celebración participaron el subsecretario de Minería, Álvaro González, y el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz.

Para el gobernador, se trata de “un siglo que ha estado marcado por personas que vinieron a hacer del desierto un hogar y que vinieron a generar riqueza en un contexto muy difícil”. Además, agregó que “la historia nos tiene que llenar de orgullo, pero también la historia nos tiene que catapultar hacia un futuro”.

El eje de la jornada fue el concierto sinfónico coral “María Elena: 100 años de historia”, que recorrió las principales etapas de la vida pampina ante cientos de asistentes. Además, SQM entregó el libro “María Elena: 100 maneras de contar un siglo” y se distinguió a 16 personas e instituciones por su aporte a la historia local.

A cien años de su fundación, la minería sigue siendo parte del presente de la comuna. SQM ha impulsado la reapertura de la operación de la torta de ripio de Pedro de Valdivia, donde se reprocesa material de la antigua actividad salitrera, junto con proyectos en agricultura en el desierto, educación y salud.

“Me imagino un SQM presente en María Elena por mucho tiempo. Somos optimistas de nuestros negocios y hemos estado dando pasos bien significativos en María Elena”, agregó Altimiras.

Entre los asistentes también hubo antiguos pampinos que llegaron a reencontrarse con su historia.

“Este evento me pareció maravilloso y me trajo millones de recuerdos. Que el municipio y SQM junten fuerzas para esto resulta mucho mejor, porque la unión hace la fuerza”, comentó Albina Pereira, matrona que vivió en María Elena.

Con su centenario, María Elena reafirma su lugar como símbolo de una etapa clave de la historia de Chile. Una comunidad que logró adaptarse y proyectarse hacia las próximas generaciones.