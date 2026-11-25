La exministra evaluó el desempeño del actual vocero de Gobierno, señalando que “le ha costado muchísimo tener una agenda”.

La exministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, realizó una evaluación crítica del desempeño de Gonzalo Arenas como actual portavoz del Ejecutivo.

En diálogo con LUN, reconoció las dificultades que enfrenta el subsecretario desde que asumió el cargo, pero también apuntó a una serie de fallas en su gestión comunicacional.

Sedini comenzó su análisis reconociendo que conoce las exigencias del puesto y que eso le impide mirar su desempeño con total distancia. “Es imposible desdoblarse por haber sido ministra vocera, así que voy a tratar de ser lo más justa posible, porque sé lo difícil que es el cargo”, señaló.

A su juicio, Arenas cuenta con condiciones políticas más favorables que las que tuvo ella durante el inicio de su gestión. “Él tiene más espacio político y respaldo que antes”, sostuvo.

Los cuestionamientos de Mara Sedini a la gestión comunicacional de Gonzalo Arenas

Sin embargo, también puso el foco en las circunstancias que marcaron su llegada al cargo, especialmente la crisis de Rabat. Para Sedini, ese escenario representaba una dificultad importante para cualquier autoridad encargada de transmitir la posición del Gobierno. “Para cualquier vocero entrar con una crisis de ese calibre es muy difícil”, afirmó.

Pese a reconocer ese contexto, la exministra no evitó las críticas. Sedini apuntó directamente a los problemas que ha generado el desempeño de Arenas y advirtió sobre sus consecuencias políticas.

“El subsecretario ha cometido errores comunicacionales, muchas veces no forzados, que han generado problemas con parlamentarios, con ministros”, manifestó.

Además, planteó que las dificultades no deberían abordarse como un problema exclusivo del actual vocero. En cambio, llamó al Ejecutivo a revisar su estrategia comunicacional y la forma en que integra esta labor a la gestión política.

“Espero que, más allá de él, esto tenga que ver con una reacción del gobierno completo al modelo comunicacional. La comunicación no es accesoria ni es después de las políticas públicas, es durante”, enfatizó.

En esa línea, Sedini defendió un modelo de vocería con mayor participación en las decisiones del Ejecutivo, presencia pública y conexión con la ciudadanía. También advirtió sobre los límites que enfrenta quien debe comunicar las acciones del Gobierno en momentos adversos: “No hay vocero que aguante las malas noticias”.

La exsecretaria de Estado también cuestionó la capacidad del Ejecutivo para posicionar sus principales iniciativas y mantenerlas en el debate público.

Según planteó, al Gobierno le ha resultado especialmente difícil construir una agenda comunicacional con continuidad. Al respecto, aseguró que “le ha costado muchísimo tener una agenda, no la logra sostener”.

Finalmente, advirtió que los errores y las controversias internas terminan desplazando los anuncios favorables para la administración. Incluso cuando el Ejecutivo tiene noticias positivas que comunicar, estas pierden protagonismo frente a otros episodios.

“Algo pasa que se vuelve más noticia algún error no forzado, algún problema, alguna disputa interna”, concluyó.