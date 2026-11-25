El titular de Trabajo aseguró que la decisión que se tomó “no contribuye, más bien perjudica”, aunque cree que la iniciativa será aprobada de igual forma.

La votación del proyecto de Sala Cuna Universal se postergó para este miércoles en el Senado, luego de que Yasna Provoste (DC) solicitara una segunda discusión.

La decisión no fue bien vista por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien acusó a la parlamentaria de “maniobras dilatorias” para frenar la iniciativa. “Seguir dilatando esta discusión creo que no contribuye, más bien perjudica, no suma, más bien resta“, dijo.

“Ayer (lunes) recibimos a la senadora en el Ministerio del Trabajo. Yo nunca voy a negar una reunión de trabajo, incluso a alguien que haga maniobras dilatorias de un proyecto tan importante y necesario para Chile. Tenemos la convicción de que lo vamos a aprobar y, si eso no ocurre, me voy a morir de vergüenza al decirles a las mujeres de nuestro país: sigan esperando. Eso no es opción para nosotros”, sostuvo el secretario de Estado.

Ante las declaraciones del ministro Rau, la senadora Provoste explicó por qué solicitó una segunda discusión en el Senado sobre el proyecto de Sala Cuna Universal.

“Dado que recientemente se ha hablado de algunos epítetos como maniobras o dilaciones, quiero señalar que la decisión que hemos tomado como Comité Unido de solicitar la segunda postergación tiene que ver con la convicción más profunda (…) con resguardar la calidad de la educación de nuestros niños y niñas. Ese es el sentido; aquí no son maniobras ni dilaciones, (…) este es un proyecto que tal como está no resguarda la calidad”, manifestó.

Además recalcó sus reparos en el financiamiento de la iniciativa. “Para eso el reglamento del Senado nos entrega estas herramientas, no para hacer maniobras dilatorias, sino para tener la esperanza en que el gobierno se allane a buscar un acuerdo mucho más amplio, colocando en el centro la calidad de la atención, que es algo que está absolutamente ausente en este proyecto de ley”, dijo.