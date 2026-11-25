En tanto, la desaprobación al jefe de Estado se incrementó en 12 puntos, con lo que alcanzó un 70%, el nivel más alto desde que inició su mandato el 11 de marzo.

AGENCIA UNO.

La aprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast mostró una caída de cinco puntos respecto de la medición de octubre y llegó a un 20%, de acuerdo con la última encuesta Data Influye.

Se trata del apoyo más bajo a un mandatario desde febrero de 2022, cuando el entonces presidente Sebastián Piñera logró solo un 15% de respaldo.

En tanto, el sondeo mostró también que la desaprobación al jefe de Estado se incrementó en 12 puntos, con lo que alcanzó un 70%, el nivel más alto desde que inició su mandato el 11 de marzo.

Según reportó la encuesta, la aprobación más baja que recibió el expresidente Gabriel Boric durante su permanencia en La Moneda alcanzó a un 26%, en septiembre de 2023.

Data Influye y cuestionamientos a la conducción de Kast

El sondeo de Data Influye también reveló cuestionamientos a la conducción del Presidente José Antonio Kast, ya que el 69% de los encuestados estima que su liderazgo dificulta al Gobierno resolver los problemas del país, mientras que un 18% cree que ayuda.

Por otra parte, el 39% estima que en sus decisiones pesan principalmente “sus convicciones ideológicas”, seguido de un 17% que menciona “la opinión de sus asesores y personas de confianza”.

A la vez, el 51% cree que, aunque Kast cambie su forma de gobernar, será difícil que recupere el apoyo perdido, aunque el 30% considera que sí lo logrará si realiza modificaciones en su gestión.

Respecto de la evaluación general del Gobierno, el 21% mostró su aprobación y el 69% su desaprobación.

En cuanto a la situación económica del país, el 68% de los consultados afirma que la capacidad de su hogar para cubrir los gastos mensuales ha empeorado respecto de hace un año, mientras que el 55% califica su situación económica personal como mala o muy mala, lo que representa diez puntos más que en la medición de octubre.